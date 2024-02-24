Greenpeace вывела антивоенные лозунги на фасад посольства РФ

В годовщину вторжения России в Украину активисты Greenpeace с помощью проектора вывели на здание посольства России в ФРГ антивоенные лозунги.

Активисты международной неправительственной экологической организации Greenpeace утром в субботу, 24 февраля, во вторую годовщину начала российского вторжения в Украину, с помощью проектора вывели на фасад посольства России в Берлине лозунг "Прекратите убивать". Greenpeace заявила о "прямой ответственности российского руководства при президенте Владимире Путине за гибель и ранения более 500 000 человек". Кроме того, активисты спроецировали на здание посольства лозунг "Руки прочь от Украины".

"Решение Путина нарушить международное право и напасть на Украину 24 февраля 2022 года принесло смерть и бесконечные страдания народу Украины", - заявили в организации, подчеркнув, что это касается также гибели и ранений сотен тысяч российских граждан, "которым приходится вести бессмысленную войну в Украине".

"Россия должна прекратить убийства в Украине и уйти. В то же время международное сообщество, такое как правительство Германии, должно решительно продолжать оказывать поддержку Украине, а также активизировать дипломатические усилия, чтобы положить конец войне", - заявил эксперт Greenpeace по разоружению Александр Лурц.

Суд запрещал проецировать видео на здание посольства РФ в Берлине

Украинская организация Vitsche, объединяющая граждан Украины в Германии, также намеревалась в годовщину российского вторжения 24 февраля высветить на здание посольства РФ фотографии и видеохронику войны. Полиция Берлина запретила это делать, из-за чего активисты обратились в суд, который подтвердил решение берлинского МВД. Высший административный суд Берлина - Бранденбурга оставил решение суда низшей инстанции в силе.

Суд обосновал это тем, что проекция на здание нарушает положения международного права о защите посольств, поскольку использует собственность дипмиссии в качестве проекционной поверхности без ее согласия. Право на свободу выражения мнения и собраний не распространяется на подобные действия, решил суд.

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