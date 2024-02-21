Суд запретил проецировать видео на посольство РФ в Берлине

Украинские активисты планировали проецировать видео и фото войны на здание посольства РФ в Германии на акции в годовщину вторжения, но полиция запретила делать это.

Высший административный суд Берлина - Бранденбурга подтвердил решение суда низшей инстанции о запрете проецировать изображения на посольство России в германской столице в ходе протестов. Об этом в среду, 21 февраля, сообщает агентство dpa.

Суд обосновал свое решение тем, что проекция на здание нарушает положения международного права о защите посольств, поскольку использует собственность дипмиссии в качестве проекционной поверхности без ее согласия. Право на свободу выражения мнения и собраний не распространяется на подобные действия, решил суд.

Cогласно Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года государство пребывания имеет особое обязательство принимать все необходимые меры для защиты помещений дипломатического представительства от любого вторжения или ущерба, напомнил суд.

Украинские активисты хотели спроецировать на посольство кадры войны

Украинская организация Vitsche, объединяющая граждан Украины в Германии, намеревалась в годовщину российского вторжения 24 февраля проецировать на здание посольства РФ фотографии и видеохронику войны. Полиция запретила это делать, из-за чего активисты обратились в суд, который подтвердил решение берлинского МВД.

Поскольку мирные демонстрации перед зданиями посольств разрешены, активисты имеют возможность установить на улице экраны, на которые можно будет проецировать изображения и видео, решил суд.

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