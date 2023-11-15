Бербок сожалеет о своем заявлении про "войну с Россией"

Произнеся фразу о том, что "мы воюем с Россией", глава МИД ФРГ сразу поняла, что она может быть неправильно понята. Оглядываясь назад, Бербок признается в документальном фильме, что теперь бы так не сказала.

По словам министра иностранных дел Германии Анналены Бербок (Annalena Baerbock), она сожалеет о своем заявлении зимой 2023 года на заседании Совета Европы о том, что западные страны "ведут войну против России". Об этом Бербок говорит в документальном фильме о ней, который выйдет в эфир немецкого телеканала ZDF вечером в среду, 15 ноября.

Эта реплика прозвучала из уст Бербок 24 января в ответ на обвинение британского политика в том, что Германия оказывает Украине недостаточную помощь. "Я уже до того неоднократно говорила, как важно, чтобы мы поддерживали Украину, - вспоминает глава МИД ФРГ в фильме, - а тогда, реагируя на эти слова, сказала, что мы должны быть осторожны и в нашей риторике, что мы воюем не друг с другом, а с Россией". И сразу же, еще произнося эти слова, подумала: "Фраза о том, что мы воюем против России, сейчас может быть неправильно понята, - рассказывает Бербок с сожалением. - В следующий раз я бы, конечно, сказала по-другому".

Бербок: Лавров солгал мне в лицо

В документальном фильме Бербок также утверждает, что ее российский коллега Сергей Лавров солгал ей во время ее визита в Москву в январе 2022 года. "Министр иностранных дел России сказал мне в лицо: "Мы не хотим нападать на Украину", - вспоминает глава МИД ФРГ .

По словам немецкого министра, еще до поездки дипломаты предупреждали ее, что Лавров часто пытается обвести своих гостей вокруг пальца, однако ее визит был "очень, очень хорошо подготовлен". Когда Лавров попытался подловить ее заявлениями о "Северном потоке - 2", ему это не удалось: "Я очень, очень глубоко погрузилась в материал, это была неправильная тема", - приводит сайт ZDF слова Анналены Бербок.

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