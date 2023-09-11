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Бербок: ФРГ проведет конференцию по восстановлению Украины

Ольга Лебедева
11 сентября 2023 г.

Глава МИД ФРГ встретилась в Киеве с украинским коллегой и семьями депортированных детей. Она пообещала новую помощь Германии, в том числе, в создании энергопарка в Чернобыле.

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Главы МИД Германии и Украины Анналена Бербок и Дмитрий Кулеба
Анналена Бербок и Дмитрий Кулеба в КиевеФото: Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в ходе визита в Киев объявила о проведении в 2024 году в Берлине конференции по восстановлению Украины. "Чтобы из страданий и разрушений могло возникнуть что-то новое, мы вместе начнем восстановление", - заявила она в понедельник, 11 сентября, после переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Одновременно Бербок сообщила о передаче Украине в ближайшие месяцы еще 40 бронетранспортеров Marder. Кроме того, Германия выделит Киеву дополнительно 20 миллионов евро в качестве экстренной гуманитарной помощи, заявила она. Тем самым, по словам немецкого министра, общая сумма дополнительной германской гуманитарной помощи, направленной в Украину в текущем году, достигнет 380 млн евро. Кроме того, Берлин поддержит эту страну в подготовке к зиме. "Коварная цель России - заморить голодом и заморозить украинцев зимой", - заявила она. Только в прошлом году было совершено 1500 российских ракетных ударов по энергосистеме Украины.

Бербок: Германия - второй по величине донор Украины

Бербок также указала, что общий объем помощи Украине со стороны Берлина достиг 22 млрд евро, в абсолютных показателях Германия стала вторым по величине помощи донором Украины. В то же время Бербок отметила, что вряд ли стоит ожидать быстрого решения по вопросу о дальнейших поставках из Германии зенитно-ракетных комплексов IRIS-T SLM и других систем вооружений, предварительно, по ее словам, должны быть "прояснены все вопросы".

В свою очередь, Кулеба поблагодарил Германию за уже поставленные вооружения, в особенности отметив эффективность зенитных самоходных установок Gepard. Однако министр иностранных дел Украины отметил, что не понимает, почему "теряется время" в связи с просьбами Киева к правительству Германии о поставках крылатых ракет Taurus, при помощи которых украинские силы могли бы поразить цели позади оборонительных сооружений и минных полей, созданных войсками РФ. "Объективных аргументов против этого не существует", а если у Берлина есть вопросы по поводу применения этих ракет, то Киев готов на них ответить, подчеркнул Кулеба.

Глава МИД ФРГ: Чернобыль станет символом зеленой энергетики Украины

Бербок в Киеве также сообщила об интенсивных работах по интеграции украинских энергетических сетей с европейскими, а также "зеленой трансформации" украинской экономики. В качестве примера она привела планы по созданию ветряной электростанции в чернобыльской зоне отчуждения. "Первые шаги в этом направлении были инициированы сегодня", - указала немецкий министр. Чернобыль не должен больше оставаться только воспоминанием о "гигантской экологической катастрофе" 1986 года, но и стать "символом чистой и благоприятной для климата энергии", заявила одна из ведущих представительниц немецких "зеленых".

В Киеве глава немецкого внешнеполитического ведомства также встретилась с семьями, дети которых были противозаконно вывезены в Россию. Это "дети, которые в России подверглись промыванию мозгов с целью настроить их против их родной страны, Украины", указала она. Их судьбы в очередной раз демонстрируют, что президент РФ Владимир Путин "не остановится ни перед чем, у него нет моральных ориентиров", заявила Бербок.

Визит Бербок - четвертый с начала полномасштабного вторжения

Анналена Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев утром в тот же день на поезде ночным спецрейсом из Польши, это уже четвертый ее приезд со времени начала полномасштабной войны России против Украины в феврале прошлого года. Агентство dpa отмечает, что Бербок приехала в Киев за неделю до Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, и потому ее визит, по всей видимости, является знаковым и призван продемонстрировать солидарность с Украиной. По прибытии Анналена Бербок заверила Украину в непоколебимой поддержке со стороны Германии, но при этом призвала Киев продолжать реформы, в том числе в сфере борьбы с коррупцией.

"Под градом бомб и перед лицом российских танков Украина со всей уверенностью и решительно встала на путь вступления в Европейский Союз. Украина с колоссальным мужеством защищает свободу всех нас. Так же, как Украина встала на нашу защиту, она может рассчитывать и на нас", - подчеркнула Бербок, заверив, что ее страна будет поддерживать Украину на пути в ЕС.

Одновременно она резко раскритиковала президента России Владимира Путина и развязанную им войну против Украины. "Ужасающий путинский террор проявляется не только в прицельных атаках на будничную жизнь и гражданские объекты в Украине. Путин хочет сломить, обескуражить и изнурить людей. При этом он не останавливается ни перед чем - ни перед школами, ни перед рынками, ни перед зернохранилищами, ни перед вокзалами. Россия убивает не только бомбами, она крадет будущее у тысяч украинских детей. Их похищают из детских садов, детских домов и школ, чтобы депортировать в российские лагеря для перевоспитания или отдать приемным родителям", - сказала Бербок.

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