В Германии напомнили про "энергетический терроризм Путина"

Год назад "Газпром" остановил "Северный поток". Бизнес и СМИ ФРГ - об итогах и уроках прошедших двенадцати месяцев, а также о готовности немецкой энергетики к предстоящей зиме.

"Энергетический терроризм Путина", "сложнейший переломный момент и гигантский вызов", "российский гол в свои ворота". В таких выражениях ряд немецких предпринимательских организаций и СМИ прокомментировали первую годовщину окончательного прекращения поставок трубопроводного газа из России в Германию.

31 августа 2022 года "Газпром" остановил прокачку газа по "Северному потоку" якобы на три дня для внепланового ремонта, но потом так и не возобновил поставки в ФРГ ни по этому трубопроводу, ни по другим маршрутам. Почти месяц спустя, 26 сентября, газопровод на Балтике был разрушен в ходе диверсии, виновник которой пока не найден.

Немецкие газовики требуют расширения СПГ-инфраструктуры

"Энергетический терроризм Путина наглядно показал, как важно иметь диверсифицированную инфраструктуру", - такой прагматичный вывод сделал 31 августа, оглядываясь назад, глава лоббистской организации немецкой газовой промышленности Zukunft Gas Тимм Келер (Timm Kehler).

Поэтому, подчеркнул он в интервью информационному агентству dpa, необходимо дальнейшее расширение инфраструктуры по приему сжиженного природного газа в Германии, в том числе строительство СПГ-терминала в порту Мукран на острове Рюген. Требования остановить этот проект противоречат интересам страны. Нужно иметь достаточно резервных мощностей "на случай аварий или незапланированных прекращений поставок".

Тимм Келер напомнил, что целый ряд стран ЕС все еще, в отличие от Германии, зависят от российского газа: "Снабжение Австрии, к примеру, по-прежнему примерно на 60 процентов обеспечивается российским газом, идущим транзитом через Украину".

Это, по его мнению, еще один аргумент в пользу расширения СПГ-инфраструктуры в Германии: нужно будет иметь возможность оказывать солидарную поддержку партнерам по Евросоюзу, например после того, как в конце следующего года закончится срок действия российско-украинского договора о транзите газа. Вариант возобновления сотрудничества между ФРГ и "Газпромом" организация немецких газовиков, судя по интервью ее руководителя, даже не рассматривает.

Газоснабжение ФРГ успешно поставили на новый фундамент

Год назад остановка поставок газа из России стала "сложнейшим переломным моментом" для немецкой энергетики, указало в специальном заявлении Федеральное объединение предприятий энерго- и водоснабжения (BDEW). Оно напомнило, что до полномасштабной войны в Украине Германия получала из РФ свыше половины потребляемого газа, еще в мае 2022 эта доля составляла 37%, а уже в начале сентября прошлого года она упала до нуля.

"Хорошее взаимодействие политиков и энергетической отрасли позволило в прошлом году и без российских поставок газа в любое время обеспечивать надежное энергоснабжение. Решающий вклад в это внес также внутренний энергетический рынок ЕС", - подчеркнула в заявлении для прессы генеральный директор BDEW Керстин Андреэ (Kerstin Andreae).

Подземное газохранилище Etzel принадлежит национализированной в 2022 году энергетической компании Uniper Фото: Uniper SE

По ее словам, в прошлом году "в Германии со скоростью ветра заключались контракты с новыми и расширялись договоренности с прежними странами-поставщиками, заполнялись газохранилища, в рекордные сроки сооружались СПГ-терминалы и необходимые соединительные газопроводы. Короче говоря: в течение нескольких месяцев газоснабжение Германии успешно поставили на новый фундамент".

В результате теперь можно "более или менее оптимистично смотреть на ситуацию в газоснабжении будущей зимой", отмечается в заявлении BDEW. В то же время эта организация призвала население ФРГ в предстоящие зимние месяцы вновь экономно расходовать электроэнергию и газ.

Заполненные уже более чем на 93 процента газохранилища вселяют чувство уверенности, "но это не гарантия, что мы хорошо переживем и эту зиму", предупредила Керстин Андреэ. Однако для того, чтобы обеспечить долгосрочное устойчивое снабжение страны энергией, необходимо, по ее словам, "быстро добиться независимости от ископаемых энергоносителей. В будущем основу должны составлять возобновляемые источники энергии".

Значительное снижение цен на газ и электричество

По случаю первой годовщины окончательной остановки "Северного потока" с заявлением выступил и портал сравнения розничных цен Verivox. "Из-за прекращения поставок взорвались цены на газ и электроэнергию, - напомнил он. - Год спустя ситуация в значительной мере успокоилась. Газ стоит сейчас почти наполовину меньше, цены на электричество снизились на треть".

Карикатура DW на тему снижения цен на газ Фото: DW

Если в сентябре 2022 года, указал Verivox, цена газа для немецких домашних хозяйств взлетела до исторического максимума в 21,75 цента за киловатт-час, то сейчас она составляет в среднем 12,18 цента за кВт⋅ч. И если в сентябре 2022 года средняя цена электроэнергии для домашних хозяйств была 51,58 цента за кВт⋅ч, а месяц спустя достигла пика в 54 цента за кВт⋅ч, то к настоящему моменту она снизилась до 39,58 цента за кВт⋅ч.

Но это опять-таки средняя цена, тогда как есть компании, которые на хороших условиях предлагают примерно 30,7 цента за кВт⋅ч, указывает Verivox и рекомендует потребителям воспользоваться возможностью менять поставщиков.

Разрушена бизнес-модель "Газпрома"

"Своим прекращением поставок газа Россия хотела оказать сильное давление на ЕС. Вместо этого она забила гол в свои ворота и нанесла ущерб собственной экономике", - говорится в статье информационного портала t-online.de, посвященной годовщине окончательной остановки "Северного потока". В ней указывается на "громадный ущерб для российского газового монополиста "Газпром". Еще в прошлом году его экспорт, отмечается в статье, упал почти наполовину, "в этом году, по мнению экспертов, поставки за рубеж могут сократиться еще на 50 процентов".

"Из-за российского прекращения экспорта, разрушенных газопроводов, а теперь уже и из-за переориентации западных покупателей, рухнула прежняя выгодная бизнес-модель "Газпрома" - продавать природный газ Германии и другим странам Европейского Союза", - приходит к выводу онлайн-версия экономического журнала Capital.

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