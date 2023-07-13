Украинский транзит: "Газпром" угрожает "Нафтогазу" и Австрии

Россия опять пугает отключением газа. При этом она рискует потерять последний крупный рынок сбыта в ЕС. Австрийская OMV уже готова к реверсным поставкам из Германии и Италии.

Угрозы России отключить европейским клиентам газ стали уже настолько привычным делом, что в Евросоюзе мало кто обратил внимание на обострение конфликта вокруг транзита российского газа через Украину. На сей раз РФ грозит ввести санкции против госкомпании "Нафтогаз Украины", что автоматически означало бы перекрытие главного из оставшихся двух каналов трубопроводных поставок "Газпрома" в ЕС.

В результате российская госкомпания может потерять последнего крупного клиента в Европе - Австрию, а эта страна, в свою очередь, лишится важного для нее источника энергии. Последние действия и заявления австрийской полугосударственной нефтегазовой компании OMV показывают, что она не хотела бы такого развития событий, но все же готовится к подобному варианту. Тем более, что на ускоренном отказе от импорта газа из России настаивает правительство в Вене.

Последние два маршрута поставок российского газа в ЕС

Для понимания всей этой весьма специфической ситуации следует первым делом осознать, что, несмотря на вторжение России в Украину, транзит газа из РФ в ЕС по украинской территории продолжается. Думается, Киев так и не перекрыл его (как и транзит нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба") потому, что, с одной стороны, не хочет усугублять энергетические проблемы ряда стран ЕС, которые пока все еще сильно зависят от импорта топлива из России. С другой стороны - потому что не хочет нарушать действующий до конца 2024 года года пятилетний договор о транзите российского газа через Украину, поскольку это может повлечь за собой судебные иски и дорогостоящие штрафы.

Этим же соображением, по-видимому, до сих пор руководствовался и "Газпром". К тому же российскому госконцерну нужен этот маршрут, чтобы после потери крупнейших экспортных рынков в ЕС зарабатывать хоть какие-то деньги в Европе. При этом следует понимать: потеря важнейших европейских покупателей, прежде всего - Германии, произошла по вине Москвы, а не Брюсселя, который никаких санкций против российского газа не вводил.

А вот Кремль, явно преследуя цель оказать на фоне войны в Украине давление на Германию и другие зависевшие на тот момент от российского газа европейские страны, еще весной 2022 года под предлогом дискриминационных действий со стороны польских властей ввел санкции против идущего через Польшу в ФРГ газопровод "Ямал - Европа". Затем, 31 августа, "Газпром" под предлогом проблем с турбиной Siemens полностью остановил поставки по "Северному потоку" (диверсия, окончательно разрушившая этот газопровод и одну нитку бездействующего "Северного потока - 2", произошла почти месяц спустя - 26 сентября).

В результате у "Газпрома" остались лишь два маршрута поставок газа на свой до 2022 года главный экспортный рынок - в ЕС. Это проложенная к концу 2019 года вторая нитка "Турецкого потока" мощностью менее 16 млрд кубометров год, продолжение которой под названием "Балканский поток" идет через Болгарию и Сербию в Венгрию. И это традиционный еще с советских времен очень мощный украинский транзитный маршрут.

Москва грозит ввести санкции против "Нафтогаза"

По нему "Газпром", подписывая в декабре 2019 года уже упомянутый пятилетний договор, обязался в 2021-2024 годах ежегодно прокачивать 40 млрд кубометров. Этот маршрут обеспечивает поставки российского топлива через Словакию к австрийскому газовому хабу в Баумгартене. Там законтрактованные объемы десятилетиями передавались импортерам газа из Австрии, ФРГ, Италии, Чехии, Словении и других стран.

Штаб-квартира компании "Нафтогаз Украины" в Киеве Фото: NurPhoto/picture alliance

Вокруг этого договора, по которому теперь снабжается главным образом Австрия (но уже не Германия), и нарастает сейчас конфликт. Если "Нафтогаз" продолжит попытки вести арбитражные разбирательства с "Газпромом", заявил журналистам 6 июля глава концерна Алексей Миллер, то "это может привести к введению санкций Российской Федерацией. Тогда уже любые отношения российских компаний с "Нафтогазом" будут просто невозможны".

Иными словами, это был бы конец украинского транзита. Сутки спустя введение санкций против украинской компании не исключил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: "Естественно, мы не позволим ущемлять наши интересы, интересы нашей компании".

Спор вокруг "Суджи" и "Сохрановки"

Суть конфликта состоит в том, что в пятилетнем договоре прописано: "Газпром" обязан оплачивать украинской компании в полном объеме услуги за транзит 40 млрд кубометров газа даже в том случае, если на самом деле он прокачает меньше. А с 2022 года российский госконцерн прокачивает по этому маршруту не просто меньше, а существенно меньше: вместо 109,5 млн кубометров в сутки чаще всего примерно 42 млн кубометров.

Газоизмерительная станция "Суджа". Если "Газпром" будет останавливать украинский транзит, то именно здесь Фото: epa Maxim Shipenkov/dpa/picture alliance

Тем не менее российский концерн отказывается покрывать разницу, ссылаясь на то, что украинская сторона с мая 2022 года не принимает больше газ, шедший ранее через газоизмерительную станцию (ГИС) "Сохрановка", и с тех пор осуществляет транзит только тех объемов, которые поступают через ГИС "Суджа" в Курской области. Аргумент украинской стороны: маршрут через "Сохрановку" пролегает по так называемой "Луганской народной республике", и в условиях боевых действий Киев не имеет возможности обеспечивать его эксплуатацию. Поэтому российской стороне было предложено увеличить прокачку через "Суджу", но она утверждает, что это технически невозможно.

При этом обращает на себя внимание, что раньше через "Сохрановку" шла примерно треть транзита в Европу, а "Газпром" сократил поставки по украинскому маршруту примерно на две трети. Украинская сторона считает, что сложившуюся конфликтную ситуацию необходимо рассмотреть в арбитражном суде.

Алексей Миллер: Арбитраж нелегитимен и не имеет смысла

Однако "Газпром" утверждает, что "в условиях антироссийских санкций и поднявшейся в Европе волны русофобии он фактически потерял свое фундаментальное право на защиту". Об этом Алексей Миллер заявил в упомянутой беседе с журналистами 6 июля и задался риторическими вопросами: "Можно ли рассчитывать на справедливое и беспристрастное рассмотрение спора в Швейцарии, которая присоединилась к антироссийским санкциям? Может ли быть нейтральным право Швеции, которая стремится в НАТО?".

Октябрь 2018 года. Алексей Миллер (справа) после подписания с экс-главой OMV Райнером Зеле очередной договоренности о сотрудничестве Фото: GEORG HOCHMUTH/picturedesk/APA/picture alliance

Ответ Миллера и тем самым Москвы: "Арбитражное разбирательство нелегитимно и участие в процессе бессмысленно". Отсюда вывод: если "Нафтогаз" и дальше будет настаивать на рассмотрении своих многомиллиардных исков, Россия полностью остановит украинский транзит, даже если это приведет к срыву контрактных обязательств перед таким крупным покупателем российского газа, как Австрия. Ведь мощности "Балканского потока" для снабжения австрийского рынка через Венгрию ограничены.

Украина не будет продлевать договор о транзите

Однако такое развитие событий не застанет врасплох австрийскую компанию OMV: у старейшего западноевропейского импортера газа из СССР и затем из РФ было время подготовиться. "Мы не получаем того, что оговорено в контрактах, - еще 2 февраля 2023 года сообщил журналистам ее финансовый директор Райнхард Флорей (Reinhard Florey). - "Газпром" по-прежнему ничего не поставляет в Германию, а поставки в Австрию очень сильно колеблются". В прошлом году, уточнил он, Австрия получала порой лишь 30% оговоренных объемов и даже меньше.

Более того, OMV уже готовится к тому, что через полтора года транзит российского газа через Украину и так закончится, поскольку "Нафтогаз" не собирается продлевать истекающий в декабре 2024 года пятилетний контракт с "Газпромом". Об этом 31 мая предупредил в нашумевшем интервью австрийскому телевидению бывший глава этой компании Герхард Ройс (Gerhard Roiss), сославшись на высокопоставленных собеседников в Киеве. В последнее время этот топ-менеджер по поручению министерства энергетики Австрии участвует в разработке концепции ухода от российского газа.

Буровая платформа Petromar Central в Черном море у берегов Румынии. Компания OMV добывает здесь нефть и газ уже более 30 лет Фото: OMV Solutions GmbH

На следующий же день министр энергетики Австрии Леоноре Гевессер (Leonore Gewesser) призвала ускорить отказ от российского газа, заявив, что "настало время принимать меры". По ее словам, "ничегонеделание стало опасностью для нашей страны". Через три недели OMV объявила об окончательном инвестиционном решении по освоению нового черноморского газового месторождения Neptun Deep у побережья Румынии. Благодаря этому проекту Румыния станет в 2027 году крупнейшим производителем природного газа в ЕС и сможет снабжать им, в частности, Австрию.

OMV забронировала трубопроводы для реверса газа

А пять недель спустя, 5 июля, OMV объявила, что забронировала в ЕС транспортные мощности по доставке в Австрию с октября 2023 года до сентября 2026-го примерно 40 тераватт-часов газа в год (приблизительно 4 млрд кубометров) и примерно 20 ТВтч в период октябрь 2026-го - сентябрь 2028-го. В сообщении для прессы компания подчеркнула, что "эти мощности, в сочетании с альтернативными нероссийскими газовыми источниками OMV, обеспечат в среднесрочной перспективе выполнение обязательств перед клиентами". И добавила, что газохранилища компании уже заполнены к следующей зиме на 85%

Из пояснений OMV следует, что забронированные транспортные мощности позволят уже с нынешней осени импортировать норвежский трубопроводный газ и увеличить поставки сжиженного газ с нидерландских и итальянских СПГ-терминалов. Причем эти объемы пойдут в Австрию через Германию и Италию реверсом, с запада на восток, по тем самым газопроводам, по которым до полномасштабной войны России против Украины российский газ десятилетиями тек в Европу транзитом по украинской территории и через хаб в Баумгартене.

CEO и председатель правления OMV Альфред Штерн Фото: Alexander Demianchuck/TASS/IMAGO

"Все это дает нам доступ к нероссийскому газу, которого будет более чем достаточно для покрытия наших обязательств перед клиентами", - несколькими днями позже вновь подчеркнул глава OMV Альфред Штерн (Alfred Stern) в беседе с Financial Times.

Это интервью, опубликованное 9 июля, наделало много шума из-за фразы Альфреда Штерна о том, что возглавляемая им компания не собирается в одностороннем порядке разрывать долгосрочный, рассчитанный до 2040 года контракт с "Газпромом". На самом деле ключевой тезис топ-менеджера был несколько иным. "Пока Россия будет осуществлять поставки, мы будем забирать эти объемы у "Газпрома", - подчеркнул он, напомнив, что ЕС не вводил санкций против природного газа из РФ. Но затем глава OMV подробно рассказал, что именно компания сделала для того, чтобы подготовится на случай возможного прекращения российских поставок. При этом он указал и на проект в Румынии, и на предусмотрительное бронирование мощностей европейских газопроводов.

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