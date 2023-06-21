Австрийская OMV сделает Румынию лидером добычи газа в ЕС

"Благодаря Neptun Deep Румыния станет крупнейшим производителем природного газа в ЕС и надежным источником энергии для всего региона", - заявил председатель правления австрийской нефтегазовой компании OMV Альфред Штерн (Alfred Stern), объявляя 21 июня о принятии окончательного инвестиционного решения об освоении открытого еще в 2012 году месторождения в Черном море. Проект долго пробуксовывал, но теперь призван с 2027 года в значительной мере заменить российский газ во всей Юго-Восточной Европе.

Румынии пришлось изменить налоговое законодательство

Инвестиции в проект могут достигнуть 4 млрд евро. Половину из них возьмет на себя контролируемая австрийской OMV румынская фирма OMV Petrom, другую половину инвестирует компания Romgaz. Она на 70% принадлежит румынскому государству и является крупнейшим поставщиком природного газа в стране.

Штаб-квартира австрийско-румынской компании OMV Petrom в Бухаресте Фото: OMV Solutions GmbH

К тому же правительство и пенсионный фонд Румынии держат в общей сложности свыше 42% акций компании OMV Petrom, в которой австрийскому концерну принадлежит контрольный пакет в 51%. Таким образом, основным инвестором в освоение месторождения фактически окажется румынское государство. Поэтому неудивительно, что в Бухаресте почти целое десятилетие высказывались политические сомнения в целесообразности проекта.

Однако полномасштабная российская агрессия против Украины в феврале 2022 года и разразившийся затем энергетический кризис в ЕС развеяли эти сомнения. Румынские власти ускорили создание необходимых для проекта правовых рамок, в том числе приняли новое налоговое законодательство. При прежних ставках рентабельность освоения Neptun Deep вызывала большие сомнения. Поэтому американская корпорация ExxonMobil в прошлом году за 1 млрд евро продала компании Romgaz свою 50-процентную долю в этом морском месторождении.

Для главы OMV и одновременно председателя наблюдательного совета OMV Petrom Альфреда Штерна реформа налогового законодательства Румынии была ключевым условием для принятия окончательного инвестиционного решения. Румынская дочерняя фирма австрийского концерна будет оператором месторождения Neptun Deep, которое находится примерно в 160 километрах от побережья на глубинах от 100 до 1000 метров.

Румынский газ пойдет в соседние страны

Как сообщает OMV, в ближайшие три-четыре года предстоит построить буровую платформу, пробурить под водой десять скважин, установить три подводные производственные системы с соответствующими трубопроводами, проложить основной трубопровод до берега в районе города Тузла и установить там газоизмерительную станцию. После этого можно будет примерно десять лет эксплуатировать месторождение Neptun Deep, запасы которого оцениваются в 100 млрд кубометров.

Резервуары для газа на газокомпрессорной станции OMV Petrom в румынском местечке Хурезани Фото: OMV Solutions GmbH

Такие объемы значительно превысят потребности Румынии, поэтому Альфред Штерн сразу же сделал акцент на экспортном потенциале месторождения, заявив, что оно станет источником энергии "для всего региона". Речь идет о Балканском полуострове или, иначе говоря, о Юго-Восточной Европе. Здесь некоторые страны до самого последнего времени особенно сильно зависели от "Газпрома", будь то Молдова или Болгария.

В обозримом будущем Румыния сможет увеличить поставки трубопроводного газа этим и другим своим соседям. Тем самым она составит дополнительную конкуренцию России в регионе, который "Газпром" снабжает сейчас по второй нитке "Турецкого потока". Трубопровод под названием "Балканский поток" идет через Болгарию в Сербию и Венгрию.

Однако Болгария и так уже сильно снизила свою зависимость от РФ, поскольку благодаря магистральному газопроводу TAP с 2021 года получает идущий через Турцию азербайджанский газ, а благодаря интерконнектору (соединительному газопроводу) IGB, вошедшему в строй в октябре 2022, получила возможность не только существенно увеличить поставки из Азербайджана, но к тому же импортировать еще и сжиженный газ через Грецию.

Поставки с Neptun Deep заменят украинский транзит?

Более того, через Венгрию Румыния могла бы в будущем поставлять значительные объемы и в Австрию. Пока OMV закупает газ главным образом в России и получает его транзитом через Украину. Однако 31 мая бывший глава этого концерна Герхард Ройс (Gerhard Roiss) заявил в интервью австрийскому телевидению, что действующий российско-украинский транзитный договор после истечения его срока в конце 2024 года не будет продлен. При этом топ-менеджер, руководивший OMV до 2015 года, а в последнее время по поручению министерства энергетики Австрии участвовавший в разработке концепции ухода от российского газа, сослался на беседу с неназванным заместителем министра энергетики Украины.

Москва, апрель 2017 года. Бывший глава OMV Райнер Зеле за считанные годы резко увеличил зависимость Австрии от "Газпрома" Фото: Sergei Karpukhin/AP/picture alliance

На следующий же день министр энергетики Австрии Леоноре Гевессер (Leonore Gewesser) призвала ускорить отказ от российского газа, заявив, что "настало время принимать меры". По ее словам, "ничегонеделание стало опасностью для нашей страны". И вот теперь, три недели спустя, концерн OMV, крупнейшим акционером которого с долей в 31,5% является австрийское государство, дал старт проекту Neptun Deep.

Причем буквально накануне нидерландские власти объявили, что после шести десятилетий эксплуатации крупнейшего в Евросоюзе газового месторождения Groningen окончательно прекратят здесь добычу 1 октября 2023 года, поскольку она привела к многочисленным землетрясениям в окрестных населенных пунктах. Тем самым Нидерланды фактически открыли Румынии путь к 1-му месту среди производителей газа в ЕС.

Правда, месторождение в Черном море войдет в строй в 2027 году, а Австрия может лишиться украинского транзита с 2025 года. В то же время OMV заключила долгосрочные контракты с "Газпромом" до 2040 года. Определенные объемы могли бы пойти в будущем из России по "Турецкому" и "Балканскому" потокам через Венгрию, но в целом ситуация труднопредсказуемая.

Впрочем, в качестве промежуточного решения альпийская республика будет иметь возможность в течение двух лет до начала гипотетических поставок румынского газа усиленно закупать сжиженный газ через СПГ-терминалы в Германии. Во всяком случае инфраструктура для доставки больших объемов сначала по немецкой, а затем по чешской территории имеется. Это, прежде всего, газопроводы, проложенные в свое время как продолжение на суше "Северного потока" и "Северного потока -2".

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