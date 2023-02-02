Австрийский партнер "Газпрома" OMV не знает, как уйти из РФ

В Вене жалуются на ненадежные поставки российского газа и видят бесперспективность участия в освоении Южно-Русского месторождения, но пока не следуют примеру Wintershall Dea.

Австрийский нефтегазовый концерн OMV сталкивается с ненадежными поставками российского газа и не видит в данный момент возможности выйти из совместного с "Газпромом" предприятия по освоению Южно-Русского месторождения в Западной Сибири, которое давно уже не приносит прибыли. Об этом сообщил журналистам в Вене финансовый директор OMV Райнхард Флорей (Reinhard Florey).

Есть перебои в поставках в Австрию и нет транзита в ФРГ

В ходе презентации 2 февраля результатов весьма успешного 2022 года он, затронув тему России, отметил, что "мы не получаем того, что оговорено в контрактах", сообщает агентство Reuters. Речь идет как о традиционном импорте российского газа в Австрию по украинскому маршруту, так и о не менее традиционном транзите газа на немецкий рынок. "Газпром по-прежнему ничего не поставляет в Германию, а поставки в Австрию очень сильно колеблются", - констатировал Райнхард Флорей.

Российская газоизмерительная станция "Суджа": "Газпром" снабжает Австрию транзитом через Украину Фото: Maxim Shipenkov/dpa/picture alliance

По его словам, в данный момент Австрия получает 100% оговоренных объемов, но в прошлом году были и 30%, и даже меньше. "Это означает, что мы имеем дело с очень ненадежным и безответственным подходом к отправке газа в Европу", - подчеркнул финансовый директор OMV.

Из его слов можно сделать вывод, что австрийский концерн, как и раньше, технически готов обеспечивать прокачку российского газа в Германию, но этого не хочет "Газпром". Вместо этого в России время от времени поднимают вопрос о ремонте поврежденного после чьей-то диверсии "Северного потока". Если бы в Москве действительно хотели вновь снабжать ФРГ, самым простым вариантом было бы увеличение транзита через Украину, Словакию и Австрию.

Несмотря на нестабильность российских поставок, запасы в австрийских газохранилищах сейчас весьма велики, так что в летний период закачки газа Австрия войдет с высоким уровнем заполнения ПХГ, что облегчит их подготовку к следующей зиме, отметил Райнхард Флорей.

OMV пока не последовал примеру Wintershall Dea

Коснувшись судьбы совместного с "Газпромом" предприятия по освоению Южно-Русского нефтегазового месторождения, финансовый директор OMV заявил, что информации о нем крайне мало: "Насколько мы можем судить, там еще продолжается добыча". Однако доля почти в 25% уже довольно давно, по его словам, не обеспечивает австрийскому концерну финансовой выгоды. "Мы должны задаться вопросом, имеет ли еще смысл участвовать в освоении месторождения, если нет перспективы получения прибыли", - признался он.

Однако в отличие от немецкой компании Wintershall Dea, объявившей в середине январе о полном уходе из России и, соответственно, о прекращении участия в совместном с "Газпромом" и OMV освоении Южно-Русского месторождения, австрийский концерн к такому шагу пока, судя по прозвучавшим заявлениям, не готов.

Подписание соглашения OMV и "Газпрома" в присутствии лидеров Австрии и РФ, октябрь 2018 года Фото: Mikhail Metzel/dpa/picture alliance

"Наша дееспособность полностью ограничена российскими законами, ни о какой транзакции сейчас и речи быть не может", - сообщил журналистам Райнхард Флорей. По его словам, сейчас требуются, с одной стороны, терпение, а с другой - четкое осознание полной экономической бесперспективности дальнейшего участия в проекте.

Из слов "транзакция" и "терпение" можно сделать вывод, что в OMV все же надеются продать свою долю в месторождении и, соответственно, исходят из того, что пока еще владеют этим активом. Такая оценка ситуации противоречит заявлениям Wintershall Dea. Немецкий участник этого СП объявил, что его активы, включая денежные средства, были в России "фактически экспроприированы".

Обнуление участия в Южно-Русском месторождении

Впрочем, вполне возможно, что под "транзакцией" в Вене понимают всего лишь юридически корректное оформление выхода концерна из проекта. Во всяком случае Reuters указывает, что OMV уже обнулил в своей финансовой отчетности стоимость доли в сибирском месторождении. Это потребовало списания убытков в размере 2,5 млрд евро. В эту сумму входит, однако, и тот почти 1 млрд евро, который был потерян из-за участия в финансировании газопровода "Северный поток-2".

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