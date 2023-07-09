Австрийская ÖMV не намерена разрывать контракт с "Газпромом"

Договор ÖMV с российским поставщиком истекает в 2040 году. При этом в компании заключили и резервные контракты на поставки газа.

Австрийская группа энергокомпаний ÖMV этой зимой продолжит закупать большую часть газа в России, несмотря на имеющиеся резервные контракты, позволяющие покрыть потребности в импорте из других источников. Такое заявление сделал генеральный директор ÖMV Альфред Штерн в интервью газете Financial Times (FT) в воскресенье, 9 июля.

По словам топ-менеджера, его предприятие не намерено расторгать долгосрочный контракт на поставку газа из России, заключенный с "Газпромом" в 2018 году. "Пока Россия будет осуществлять поставки, мы будем забирать эти объемы у "Газпрома", - заявил Штерн. "Российский газ не является объектом западных санкций", - напоминает в этой связи издание.

Комментируя свое отношение к возможности введения санкций на газ из РФ, гендиректор ÖMV указал, что "это должны решать политики". При этом он предупредил, что "отказ от определенных источников приведет и к повышению цен на газ".

Критика ÖMV за покупку газа в России

Компания ÖMV, крупнейшим держателем акций которой является австрийское правительство, обеспечивает 30% газа на рынке страны. После начала полномасштабного вторжения России в Украину это предприятие не раз подвергалось критике из-за закупки российских энергоносителей. В определенные периоды прошедшей зимой компания платила российской стороне за поставки более 1 млрд евро в месяц.

По словам Штерна, к сегодняшнему дню компания заключила контракты на аренду трубопроводной мощности для прокачки всего необходимого ей газа, а также обеспечила поставки из Норвегии и с терминалов СПГ в Нидерландах и Италии.

"Все это дает нам доступ к нероссийскому газу, которого более чем достаточно для покрытия наших обязательств перед клиентами", - сказал Штерн. При этом он указал на ненадежный характер российских поставок, которые в прошлом году сильно варьировались, составляя от 20% до 70% ежемесячного импорта газа ÖMV.

Штерн добавил, что в целом ÖMV проделала "исключительно хорошую работу" по преодолению текущего энергетического кризиса, признав, однако, что условия контракта с "Газпромом" по принципу "бери или плати" означают, что Россия по-прежнему имеет право решать, сколько газа ÖMV будет или не будет у нее покупать. Контракт ÖMV на покупку газа у "Газпрома" истекает в 2040 году.

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