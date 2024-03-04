Бербок предостерегла от влияния РФ в балканских странах

В Европе не должно быть "серых зон", которые РФ может использовать для своего влияния, заявила глава МИД ФРГ. Для этого, по словам Анналены Бербок, нужно поддержать балканские страны на пути интеграции в ЕС.

В преддверии своего двухдневного визита в Черногорию и Боснию и Герцеговину министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) предостерегла от опасности российского влияния в странах Западных Балкан. "Мы не можем позволить себе серые зоны нигде в Европе и должны совместными усилиями сделать все, чтобы закрыть фланги, которые Россия может использовать для своей политики дестабилизации, дезинформации и вмешательства", - приводит слова Бербок в понедельник, 4 марта, агентство AFP.

Необходимая поддержка, по словам Бербок, должна заключаться в "укреплении демократических институтов и их устойчивости", а также в "предоставлении людям экономических перспектив". Перед лицом "жестокого империализма" России геополитическая необходимость заключается в том, чтобы "изо всех сил поддержать" шесть стран Западных Балкан на их пути в ЕС.

План визита

По данным МИД Германии, глава ведомства проведет переговоры с премьер-министром, министром иностранных дел и президентом Черногории в столице страны Подгорице. Встречи будут посвящены прежде всего процессу вступления Черногории в ЕС и прогрессу в проведении необходимых реформ. В этом процессе Черногория поставила перед собой "амбициозную задачу и теперь смело решает ее", отметила Бербок.

В столице Боснии и Герцеговины глава МИД ФРГ встретится с президентом и министром иностранных дел страны. По словам Бербок, Сараево находится "на перепутье" в своих отношениях с ЕС и, чтобы начать переговоры о вступлении в ЕС, должно заняться необходимыми реформами. "В преддверии муниципальных выборов в октябре 2024 крайне важно провести реформы избирательного законодательства в соответствии с пактом о неподкупности (Integritätspakt)", - заявила Анналена Бербок.



Все шесть балканских стран стремятся вступить в Евросоюз, но находятся на разных этапах этого процесса. Некоторые страны ждут вступления в ЕС уже больше десяти лет. Статуса кандидата в ЕС не имеет лишь Республика Косово, независимость которой до сих пор не признана несколькими странами - членами Евросоюза.

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