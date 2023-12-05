Бербок: Принятие западнобалканских стран - в интересах ЕС

Глава МИД Германии заявила перед визитом в Словению о важности включения шести западнобалканских стран в состав Евросоюза. Она видит в этом безопасность и единство Европы в связи с агрессией РФ.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock), как и прежде, считает включение западнобалканских стран в ЕС важным вкладом в безопасность Европы в связи с продолжающейся уже почти два года войной России против Украины. "Страны Западных Балкан целиком и полностью соответствуют нашему Европейскому Союзу. Это не пустые слова, а в наших собственных интересах безопасности", - пояснила глава МИД в понедельник, 4 декабря, перед отъездом в Словению с однодневным визитом. "Учитывая империализм России в центре Европы, ЕС не может позволить себе никаких "серых зон", - добавила она.

В мире, где кризисы и конфликты накладываются друг на друга в непосредственной близости от Европы, странам необходимо единство Евросоюза, "который будет действовать быстро и решительно" и "останется якорем безопасности для всех нас в Европе", пояснила Бербок. По ее словам, для вступления в состав ЕС необходимо провести реформы в странах, которые "хотят стать частью европейской семьи". "В то же время ЕС должен сдержать свое слово и предпринять следующие шаги в процессе расширения, как только будут выполнены все условия", - добавила министр.

Страны Западных Балкан находятся на разных этапах вступления в ЕС

Все шесть стран Западных Балкан стремятся вступить в Евросоюз, но находятся на разных этапах этого процесса. Брюссель уже ведет переговоры о вступлении с Сербией, Северной Македонией, Черногорией и Албанией.

Некоторые из этих стран ждут вступления в ЕС уже несколько десятилетий. Так, Северная Македония имеет статус кандидата с 2005 года, Черногория - с 2010-го, Сербия - с 2012-го, а Албания - с 2014-го. Боснии и Герцеговине Евросоюз предоставил этот статус в декабре 2022 года. Республика Косово, независимость которой объявлена в 2008 году и до сих пор не признана несколькими странами-членами ЕС, уже рассматривается как "потенциальный кандидат" на вступление в состав Евросоюза.

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