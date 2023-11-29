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Бербок призвала создать над Украиной "зимний щит"

Александра Иванова
29 ноября 2023 г.

По словам Анналены Бербок, этой зимой РФ снова попытается лишить украинцев электричества и теплой воды, нанося удары по гражданской инфраструктуре.

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Прохожие на темных улицах Киева посла ракетного удара России по энергетической инфраструктуре
Отключение электроэнергии в Киеве после российской атаки, декабрь 2022 годаФото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

Союзники Украины по всему миру должны создать над этой страной "оборонительный щит", чтобы оградить ее от российских атак в зимний период. С таким призывом выступила в кулуарах встречи министров иностранных дел государств НАТО в Брюсселе в среду, 29 ноября, глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock). "Целью России снова является гражданская инфраструктура", - подчеркнула Бербок, общаясь с журналистами. Подобные атаки призваны лишить украинцев зимой электричества и теплой воды, пояснила она.

Берлин уже предоставил Киеву электрогенераторы и комплексы ПВО Patriot, сообщила глава германского внешнеполитического ведомства, призвав и других союзников Украины по всему миру последовать этому примеру.

Поставки боеприпасов из ЕС в Украину

Ранее в тот же день министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, приглашенный на встречу в Брюсселе, рассказал, что его страна уже получила 300 тысяч из обещанного ЕС одного миллиона снарядов.

Как передает агентство Reuters, общаясь с журналистами, Кулеба призвал углубить сотрудничество оборонной промышленности Украины и стран НАТО, чтобы обеспечить Киеву поставки, необходимые для победы над Россией, которая в феврале 2022 года напала на его страну.

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