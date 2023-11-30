Глава МИД ФРГ призвала Лаврова остановить войну в Украине

"Мы каждый день отстаиваем наш европейский мирный порядок", - заявила Анналена Бербок перед заседанием Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье. Лавров обвинил в кризисе организации западные страны.

Глава МИД Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) призвала своего российского коллегу Сергея Лаврова остановитьвойну в Украине. "Остановите эту войну", - потребовала она, выступая на пленарном заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье. - Остановите невыразимые страдания, которые вы приносите миллионам людей". Для этого, уверена Бербок, не требуется никаких уступок со стороны Украины или переговоров. "Все, что требуется, - это решение России", -подчеркнула она.

Во время выступления германского министра Лаврова не было в зале. Как обычно, Лавров присутствовал только, "когда говорил сам, но не для того, чтобы слушать других", отметила Бербок.

Глава МИД ФРГ убеждена, что Россия хочет уничтожить не только Украину, но и международные организации, такие как Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). "Мы каждый день отстаиваем наш европейский мирный порядок", - заявила она перед началом встречи в столице Северной Македонии. Россия пытается торпедировать это сотрудничество. "Но мы этого не допустим", - подчеркнула Бербок.

Лавров обвинил Запад в кризисе ОБСЕ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече в Скопье Фото: Boris Grdanoski/AP Photo/picture alliance

В свою очередь глава российского МИД утверждает, что в глубоком кризисе ОБСЕ виноваты исключительно западные государства. "ОБСЕ по сути превращают в придаток НАТО и Евросоюза. Организация, давайте признаем это прямо, находится на краю пропасти", - цитирует выступление Лаврова в Скопье агентство "Интерфакс". При этом российский министр выразил сомнение в необходимости "инвестировать усилия" воживление ОБСЕ.

Лаврова не пригласили на ужин с госсекретарем США

Во время выступления Лаврова часть участников пленарного заседания также покинула зал. Некоторые страны ОБСЕ, в частности, Украина и республики Балтии вообще отказались участвовать во встрече в Скопье в знак протеста против присутствия на ней министра иностранных дел РФ.

Накануне самого заседания прибывшие в столицу Северной Македонии главы внешнеполитических ведомств стран ОБСЕ в рамках неформального ужина пообщались с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Лаврова на эту встречу не пригласили, отмечает агентство Reuters. А глава американской дипломатии после неформального общения с коллегами по ОБСЕ отбыл с визитом на Ближний Восток, не став участвовать в самом заседании министров иностранных дел.

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