Северная Македония завершила тайную подготовку солдат ВСУ

Северная Македония стала второй после Румынии балканской страной, которая предложила базы на своей территории для подготовки военнослужащих ВСУ.

Северная Македония завершила тайную подготовку первой группы украинских военнослужащих на ее территории, сообщила в интервью национальному телеканалу "Македонское телевидение" во вторник, 21 ноября, министр обороны страны Славянка Петровская. Она пояснила, что власти республики не сообщали о подготовке украинцев из соображений безопасности. Обучение проходило "на объектах армии Республики Северная Македония", соответствующее решение было принято правительством, цитирует слова Петровской издание Balkan Insight

Северная Македония продолжит тренировать украинских солдат на протяжении всего 2024 года и "до тех пор, пока в этом будет необходимость", подчеркнула министр обороны. Она не стала сообщать, какой именно подготовкой занимались украинские военнослвжащие и сколько солдат и офицеров ВСУ ее прошли.

Помощь Украине от Северной Македонии

Северная Македония, вступившая в НАТО в 2020 году, стала второй после Румынии балканской страной, которая предложила базы на своей территории для подготовки украинских солдат, отмечает Balkan Insight.

С начала войны Северная Македония отправила Киеву десять партий военной помощи, в том числе около 30 танков, 12 ударных вертолетов и четыре истребителя.

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