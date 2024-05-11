Минобороны ФРГ рассматривает три способа увеличить бундесвер

Аналитики Минобороны Германии предложили главе ведомства Борису Писториусу (Boris Pistorius) три способа увеличения численности бундесвера. Материал об этом опубликовал в пятницу, 10 мая, сайт немецкой газеты Welt am Sonntag (WamS).

Первый вариант предполагает усиление информационной кампании о военной службе. Всем гражданам ФРГ при достижении 18-летнего возраста будет предложено заполнить онлайн-анкету и изучить материалы о бундесвере. Авторы идеи полагают, что такой "ранний контакт" позволит привлекать в армию больше добровольцев, но эксперты смотрят на это с пессимизмом, указывает издание. Однако есть у такого плана и важный плюс: он не потребует внесения серьезных изменений в законодательство.

Согласно второму плану, совершеннолетние мужчины будут обязаны заполнить анкету, позволяющую оценить их готовность к военной службе, а затем часть из них пройдет дальнейшее тестирование с целью выборочного призыва. Как именно при этом будет проводиться отбор, газета не уточняет. Наконец, третье предложение - ввести обязательные анкеты не только для мужчин, но и для женщин, чтобы охватить больше людей; выбор военной службы при этом "может быть по сути в высшей степени добровольным", пишет WamS. "На основе этой модели можно было бы обсудить введение всеобщей обязательной службы", - добавляет издание.

По данным газеты, Писториус пока не доволен полностью ни одним из трех предложенных планов и отправил все их на доработку. Выбрать один из вариантов и публично его представить глава Минобороны ФРГ планирует "не позднее начала июня", сообщает Welt am Sonntag.

В ФРГ обсуждают возврат к призыву

Во время недавней поездки в США Писториус заявил, что сожалеет об отказе от обязательной военной службы в Германии. Подобные высказывания в последнее время звучат и от других немецких политиков. Так, сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil) ранее заявил, что молодых немцев стоит более активно привлекать к "служению своей стране", а зампред парламентской группы ХДС в бундестаге Йоханн Вадефуль (Johann Wadephul) призвал "уже сейчас" сделать "первые шаги к обязательной военной службе". Председатель Союза военнослужащих бундесвера Андре Вюстнер (Andre Wüstner), в свою очередь, высказался за постановку на воинский учет всех граждан, пригодных к военной службе в Германии.

В конце октября 2023 года в бундесвере служило 181 383 человека. К 2025 году планируется довести численность армии до 203 000 человек. Однако эта отметка была задана до начала войны России против Украины и не отражает новые цели НАТО, отмечает Welt am Sonntag.