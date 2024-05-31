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Писториус: Решение об оружии для Киева - адаптация стратегии

Жан Рофе
31 мая 2024 г.

Германия скорректировала стратегию с учетом ситуации, заявил министр обороны ФРГ о решении Берлина разрешить Украине удары немецким оружием по целям в России.

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Министр обороны ФРГ Борис Писториус и министр обороны Украины Рустем Умеров в Одессе
Борис Писториус во время визита в ОдессуФото: Jörg Blank/dpa/picture alliance

Стратегической адаптацией к меняющейся ситуации назвал решение правительства Германии разрешить Украине использовать немецкое оружие против военных целей в России министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius). "Это решение правильное. Так мы всегда поступали с самого начала войны, которую Путин ведет против Украины. Мы адаптировались к ситуации, соответственно скорректировали нашу стратегию", - заявил Писториус на встрече со своим молдавским коллегой Анатолием Носатым в Кишиневе в пятницу, 31 мая.

По словам главы Минобороны Германии, после этого решения правительство ФРГ не будет возобновлять дебаты о поставках немецких дальнобойных крылатых ракет TAURUS. Заявления Берлина и его партнеров об использовании западного оружия для ударов по территории РФ весьма однозначны, отметил Борис Писториус. Они касаются прежде всего "оборонительных боев вокруг Харькова, потому что близость к границе там особенно очевидна".

Германия поддерживает Молдову на фоне угроз России

В ходе визита в Кишинев глава Минобороны ФРГ заверил Молдову в поддержке Германии для противодействия возможным угрозам от России. "Мы будем вместе противостоять российским усилиям по ведению гибридной войны с целью дестабилизации других стран", - заявил он, добавив, что Молдова стала частью европейской семьи и сделала впечатляющие шаги на пути к переговорам о вступлении в ЕС.

Германия предоставит Молдове еще 14 бронетранспортеров Piranha-3H в дополнение к тем 19, которые она уже отправила в 2023 году, сообщил Писториус. В следующем году планируется также начать поставки переносных зенитных ракетных комплексов. Кроме того, Германия оказывает Молдове поддержку в области защиты от беспилотников.

Писториус в Одессе пообещал Украине новый пакет помощи

Днем ранее Борис Писториус прибыл с необъявленным визитом в Одессу, где объявил о новом пакете военной помощи для поддержки Украины на общую сумму 500 млн евро. "Мы продолжим поддерживать вас в ваших оборонительных действиях", - заявил министр обороны Германии в четверг вечером на встрече с украинским коллегой по должности Рустемом Умеровым.

В очередном пакете военной помощи Германия передаст Украине большое количество ракет для систем ПВО типа Iris-T, беспилотники для разведки и ведения боевых действий в Черном море,запчасти для артиллерийских систем, поставляемых Германией, запасные двигатели для танков Leopard, 1 млн патронов для стрелкового оружия. По словам Писториуса, ряд вооружений уже готовы к отправке. С 2025 года также начнется поставка 18 новейших самоходных гаубиц RCH-155. Кроме того, ФРГ профинансирует курсы подготовки для украинских техников.

 

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