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Визит Макрона в ФРГ. Разочарован ли Париж политикой Берлина?

Кристоф Хассельбах | Наталья Позднякова
25 мая 2024 г.

В отношениях между Францией и Германией то и дело возникают трения. DW - о первом государственном визите президента Франции в Германию после более чем двадцатилетней паузы.

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Олаф Шольц и Эмманюэль Макрон идут по улице в Потсдаме
Рабочие контакты - в порядке вещей, государственный визит - нечто особенноеФото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Государственный визит - всегда нечто особенное: военные почести, гимны, торжественный банкет, президент в роли хозяина, рукоплескания толпы, культурная программа. Последний раз президент Франции был с таким визитом в Германии в 2000 году. Тогда этот пост занимал Жак Ширак.

Однако в германо-французских рабочих контактах недостатка нет. Руководители двух стран часто ездят друг к другу, встречаются на полях различных международных форумов. А тот факт, что последний государственный визит французского президента в Германию, которая считается самым тесным партнером Франции, состоялся так давно, не имеет политического значения, говорят эксперты.

Вообще-то государственный визит Эмманюэля Макрона и его супруги Брижит в Германию должен был состояться в июле прошлого года, но был отменен из-за вспыхнувших тогда во Франции массовых беспорядков.

Президент Франции Эмманюэль Макрон с супругой Брижит
Президент Франции Эмманюэль Макрон с супругой БрижитФото: Ben Stansall/AP Photo/picture alliance

Ожидается, что Макрон прибудет с трехдневным государственным визитом в Германию 26 мая. Правда, ситуация для него и сейчас не самая спокойная. 9 июня должны состояться выборы в Европарламент, а во Франции, согласно данным соцопросов, могут победить правые популисты из партии Марин Ле Пен. Кроме того, общественные настроения французов демонстрируют их усталость от ЕС. Выступая в прошлом месяце в Сорбонне, Макрон даже эмоционально обратился к публике со словами: "Европа может умереть", призывая французов к совместной обороне ЕС. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в соцсети X похвалил речь Макрона, отметив в ней "хорошие импульсы" для Европы.

Кроме того, вспыхнули беспорядки в Новой Каледонии. Но это не повлияет на планы французского президента приехать в Берлин, сообщили в Париже.     

Макрон хочет "оживить" отношения с Германией

Между политическими системами двух стран есть различия, указывает эксперт Германо-французского института в Людвигсбурге Франк Баснер (Frank Baasner): "Государственный визит - это визит к федеральному президенту Германии, а он - не глава германского правительства. Во Франции это несколько иначе, президент там - и часть исполнительной власти, и глава государства". Визит Макрона, по словам Баснера, показывает, что "речь идет не только о правительствах, но и о народах, ведь и сближение людей очень важно".

Конрад Аденауэр и Шарль де Голль во время подписания германо-французского договора о дружбе, 22 января 1963 года
Конрад Аденауэр и Шарль де Голль во время подписания германо-французского договора о дружбе, 22 января 1963 годаФото: picture-alliance/dpa

Для Парижа хорошие французско-германские отношения не являются само собой разумеющимися. Это наглядно продемонстрировало заявление Елисейского дворца накануне так и не состоявшегося в июле визита, в котором вместо елейных банальностей содержалась формулировка с предостерегающим подтекстом: цель визита Эмманюэля Макрона и его супруги состоит в том, чтобы снова "оживить" германо-французские отношения. Несмотря на тесные регулярные контакты между правительствами двух стран, считают в Париже, появилась некая обыденность, при которой легко забывается, что делает эти отношения между Францией и ФРГ такими особенными.

С немецкой точки зрения, все выглядит более благополучно. "Для нас франко-германская дружба - это нечто само собой разумеющееся и повседневное, но пришло время снова устроить праздник", - говорилось тогда в заявлении администрации федерального президента. Изменилось ли что-то за это время в отношениях между Францией и Германией?

Разные взгляды на события в мире

Эксперты говорят о том, что в настоящий момент по многим вопросам у Парижа и Берлина отчетливо разные позиции. Пример - война России против Украины. Так, Макрон не исключает отправку сухопутных войск в Украину. Шольц же категорически это отвергает. Французский президент дает понять, что и к перспективе возможного вступления Украины в НАТО он относится более благожелательно, чем канцлер ФРГ. В том, что касается поставки вооружений Киеву, Шольц то и дело проявлял большую нерешительность, чем Макрон. Кроме того, разработка совместного боевого самолета, как и германо-французского боевого танка, идет крайне медленно. Макрон хочет, чтобы Германия задействовала в реализации своих планов по вооружению европейские, и не в последнюю очередь французские фирмы. Берлин же смотрит в сторону США.

Президент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль МакронФото: Ludovic Marin/Pool/AP/picture alliance

"Оборона всегда была сложной темой в отношениях Германии и Франции, потому что в этом вопросе мы сталкиваемся с разной культурой безопасности двух государств. Германия опирается на НАТО и выступает за тесное сотрудничество внутри альянса. А Франция - за стратегическую автономию", - говорит Марк Рингель (Mark Ringel), директор Германо-французского института в Людвигсбурге.

Другой пример - энергетическая политика. Франция однозначно делает ставку на ядерную энергетику, а федеральное правительство недавно остановило три последние немецкие атомные электростанции.

Макрон разочарован политикой Берлина

Глава немецкой оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц (Friedrich Merz) говорит, что никогда еще отношения между Францией и Германией не были такими плохими, как сейчас.

Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц на пресс-конференции в Берлине, 15 марта 2024 года
Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц на пресс-конференции в Берлине, 15 марта 2024 годаФото: Ebrahim Noroozi/AP/picture alliance

Между тем всему миру Шольц и Макрон демонстрируют понимание, желание договариваться и находить компромиссы. Кроме того, государственный визит - не тот формат, чтобы обсуждать политические темы, стоящие на повестке дня правительств двух стран, хотя Макрон и встретится с Олафом Шольцем для короткого обмена мнениями. Главной темой визита, говорят в администрации федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier), будет молодежь. "Тот факт, - говорит Франк Баснер, - что посетят три города - Людвигсбург, Берлин, Дрезден - показывает отличие государственного визита от правительственных переговоров на высшем уровне, которые почти всегда проходят в столицах".

Не секрет, что Эмманюэль Макрон разочарован  немецкой политикой. Вначале Ангелу Меркель (Angela Merkel), а потом ее преемника Олафа Шольца он то и дело пытался заразить своей идеей куда более амбициозной политики в Европе. Но всякий раз его постигала неудача. Возможно, и поэтому Макрон в ходе предстоящего государственного визита ищет контакт, в первую очередь, с населением Германии.

В свою очередь, Марк Рингель из Германо-французского института в Людвигсбурге, комментируя данные соцопроса, проведенного в марте нынешнего года, говорит: "Отношение немцев к Франции как стране-партнеру остается неизменно высоким. Более 80 процентов опрошенных немцев сказали, что Франция - надежный партнер, которому они доверяют больше, чем всем другим странам".

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