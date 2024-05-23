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Макрон прибыл в сотрясаемую беспорядками Новую Каледонию

Сергей Ромашенко
23 мая 2024 г.

Многие коренные жители Новой Каледонии опасаются усиления влияния французов-переселенцев. Масштабные волнения в этом заморском владении Франции продолжаются больше недели.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон в Новой Каледонии
Эмманюэль Макрон надеется успокоить жителей Новой КаледонииФото: Ludovic Marin/Pool Photo via AP/picture alliance

Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в Новую Каледонию на фоне самых масштабных беспорядков в этом французском заморском владении за последние 40 лет. "Я прибыл с решимостью сделать все, чтобы восстановилось спокойствие - с уважением, смирением и памятуя о жертвах. Моя цель - вместе с министрами с всем правительством поддержать людей и обсудить будущее Новой Каледонии со всеми группами", - сказал он по прибытии в административный центр Новой Каледонии, город Нумеа, в четверг, 23 мая.

По словам Макрона, "будут приняты решения и сделаны объявления". В то же время в окружении президента говорят, что у Макрона нет четкого плана, и крупных политических решений не ожидается. Макрона сопровождают, в числе прочих, министры внутренних дел и обороны Франции Жеральд Дарманен и Себастьен Лекорню.

Беспорядки в Новой Каледонии

В Новой Каледонии в ходе массовых протестов против реформы избирательной системы за последнюю неделю погибли уже 6 человек, не прекращаются погромы и поджоги автомобилей. Франция направила в Новую Каледонию дополнительно три тысячи полицейских.

Эмманюэль Макрон подчеркнул, что полиция Новой Каледонии будет на усиленном режиме столько, сколько потребуется. "В ближайшие дни при необходимости будут проведены новые масштабные мероприятия с целью полного восстановления порядка, поскольку другого выбора нет", - подчеркнул он.

В Новой Каледонии из-за беспорядков застряли тысячи туристов. Франция, Австралия и Новая Зеландия организовали срочную эвакуацию своих граждан. МИД ФРГ рекомендовал отказаться от поездок в Новую Каледонию, если это не является необходимым.

Реформа избирательной системы

Демонстранты опасаются, что разработанная в далеком Париже реформа избирательной системы снизит влияние аборигенов-канаков, составляющих 40 процентов 270-тысячного населения Новой Каледонии, поскольку избирательным правом надеются французы, прожившие в этом владении не менее десяти лет.

Франция установила власть над Новой Каледонией в 1853 году и в 1946 году предоставила этой колонии статус французского заморского владения. Новая Каледония - третий по значению в мире производитель никеля, но производство находится в состоянии кризиса, и каждый пятый житель территории живет за чертой бедности.

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