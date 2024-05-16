  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
КонфликтыФранция

Париж обвинил Баку во вмешательстве в Новой Каледонии

Сергей Ромашенко
16 мая 2024 г.

Франция перебросила в заморское владение дополнительный контингент полицейских и жандармов, чтобы стабилизировать ситуацию.

https://p.dw.com/p/4fwwE
В Новой Каледонии уже несколько дней не утихают беспорядки
В Новой Каледонии уже несколько дней не утихают беспорядкиФото: Delphine Mayeur/dpa/picture alliance

На фоне масштабных беспорядков во французском заморском владении Новая Каледония министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен обвинил Азербайджан во вмешательстве. Часть сепаратистов заключила соглашение с Азербайджаном, заявил Дарманен в интервью радиостанции France 2 в четверг, 16 мая.

Согласно сообщениям французских СМИ, Париж сильно раздражен тем, что Азербайджан с помощью основанной им год тому назад "Бакинской инициативной группы" бичует "французский колониализм" и оказывает поддержку сторонникам независимости Новой Каледонии.

Демонстранты в Новой Каледонии размахивают азербайджанскими флагами и носят майки с логотипом "Бакинской инициативной группы". Только недавно один из каледонских политиков был приглашен в Баку и по итогам поездки объявил, что Азербайджан поддерживает стремление Новой Каледонии к независимости, сообщили радиостанция France Info и журнал L'Express.

В Баку недовольны позицией Парижа по Нагорному Карабаху

По их сведениям, Азербайджан действует таким образом из-за поддержки, оказываемой Парижем Армении в конфликте вокруг Нагорного Карабаха. Баку желает отомстить Франции, нагнетая напряженность в Новой Каледонии, сообщают France Info и L'Express.

На фоне беспорядков в Новой Каледонии Франция отправляет в это заморское владение еще одну тысячу полицейских и жандармов для поддержки уже задействованного там контингента силовиков численностью в 1700 человек, сообщил премьер-министр Франции Габриэль Атталь. По его словам, ситуация в Новой Каледонии остается "очень напряженной, там происходят погромы, поджоги и нападения, которые, безусловно, неприемлемы и неслыханны".

Подоплека беспорядков в Новой Каледонии

За последние три ночи в Новой Каледонии в результате беспорядков погибли уже не менее пяти человек. Волнения вспыхнули на фоне инициированной Парижем реформы избирательной системы в Новой Каледонии. Право голоса в Новой Каледонии планируется предоставить французам, живущим там не менее десяти лет.

Местные активисты опасаются, что в результате реформы влияние коренных жителей уменьшится, а влияние Франции усилится и потому призывают к независимости Новой Каледонии от Парижа.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Aserbaidschan, Stepanakert | Beschädigtes Wohnhaus nach Angriffen in Bergkarabach

Власти Нагорного Карабаха сложили оружие. Как это было

Власти Нагорного Карабаха сложили оружие. Как это было

Военные действия в Карабахе, начавшись 19 сентября 2023 года, продлились сутки. Власти непризнанной НКР сообщили, что с Азербайджаном достигнуто соглашение о мире. Армения в эту войну не вмешалась. Галерея DW.
Конфликты21 сентября 2023 г.8 фото
external

Армения уходит на Запад из-за Карабаха и обиды на Москву? Что задумал Писториус для ‎бундесвера. DW Новости (05.04.2024)

Армения уходит на Запад из-за Карабаха и обиды на Москву? Что задумал Писториус для ‎бундесвера. DW Новости (05.04.2024)

После того, как Азербайджан вернул себе контроль над Нагорным Карабахом, отношения ‎Еревана с Москвой, которая играла ключевую роль вокруг этого конфликта, резко охладели. С ‎тех пор Армения идет по пути усиления партнерства с НАТО и ослабления - с ОДКБ. Сегодня ‎премьер-министр Пашинян встретился с председателем Еврокомиссии фон дер Ляйен и ‎госсекретарем США Блинкеном.
5 апреля 2024 г.28:55 мин.
Участники референдума в Новой Каледонии

Новая Каледония останется в составе Франции

Новая Каледония останется в составе Франции

На референдуме большинство избирателей французской заморской территории Новая Каледония высказались против независимости, сообщают местные СМИ. Активность на референдуме была очень высокой.
Политика4 ноября 2018 г.
Показать еще