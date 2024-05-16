Париж обвинил Баку во вмешательстве в Новой Каледонии

На фоне масштабных беспорядков во французском заморском владении Новая Каледония министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен обвинил Азербайджан во вмешательстве. Часть сепаратистов заключила соглашение с Азербайджаном, заявил Дарманен в интервью радиостанции France 2 в четверг, 16 мая.

Согласно сообщениям французских СМИ, Париж сильно раздражен тем, что Азербайджан с помощью основанной им год тому назад "Бакинской инициативной группы" бичует "французский колониализм" и оказывает поддержку сторонникам независимости Новой Каледонии.

Демонстранты в Новой Каледонии размахивают азербайджанскими флагами и носят майки с логотипом "Бакинской инициативной группы". Только недавно один из каледонских политиков был приглашен в Баку и по итогам поездки объявил, что Азербайджан поддерживает стремление Новой Каледонии к независимости, сообщили радиостанция France Info и журнал L'Express.

В Баку недовольны позицией Парижа по Нагорному Карабаху

По их сведениям, Азербайджан действует таким образом из-за поддержки, оказываемой Парижем Армении в конфликте вокруг Нагорного Карабаха. Баку желает отомстить Франции, нагнетая напряженность в Новой Каледонии, сообщают France Info и L'Express.

На фоне беспорядков в Новой Каледонии Франция отправляет в это заморское владение еще одну тысячу полицейских и жандармов для поддержки уже задействованного там контингента силовиков численностью в 1700 человек, сообщил премьер-министр Франции Габриэль Атталь. По его словам, ситуация в Новой Каледонии остается "очень напряженной, там происходят погромы, поджоги и нападения, которые, безусловно, неприемлемы и неслыханны".

Подоплека беспорядков в Новой Каледонии

За последние три ночи в Новой Каледонии в результате беспорядков погибли уже не менее пяти человек. Волнения вспыхнули на фоне инициированной Парижем реформы избирательной системы в Новой Каледонии. Право голоса в Новой Каледонии планируется предоставить французам, живущим там не менее десяти лет.

Местные активисты опасаются, что в результате реформы влияние коренных жителей уменьшится, а влияние Франции усилится и потому призывают к независимости Новой Каледонии от Парижа.