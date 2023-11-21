Баку обвиняет Париж в разжигании новой войны на Кавказе

Лидер Азербайджана считает, что Франция злоупотребляет своим статусом в Совете безопасности ООН «для проведения своей предвзятой, необъективной политики». Он просит Париж не вооружать Ереван.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил власти Франции в разжигании новой войны на Кавказе путем вооружения Армении. Об этом Алиев заявил в письменных комментариях на международной конференции в Баку во вторник, 21 ноября. "Франция проводит милитаристскую политику, вооружая Армению, поощряя реваншистские силы в Армении и закладывая основу для провоцирования новых войн в нашем регионе", - указал президент Азербайджана.

Баку и Ереван свыше 30 лет находятся в состоянии территориального конфликта из-за Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, населенного преимущественно этническими армянами. В сентябре в ходе стремительной военной операции Баку вернул Нагорный Карабах под свой контроль.

В заявлении, зачитанном его советником по внешней политике, Алиев отметил, что Париж "нарушает стабильность не только в своих бывших и нынешних колониях, но и на Южном Кавказе, где он поддерживает сепаратистские течения и сепаратистов".

Баку просит Францию "не поучать"

Франция, в которой проживает многочисленная армянская диаспора, регулярно подвергается критике со стороны Баку за "проармянскую предвзятость" в территориальном конфликте между странами Кавказа.

Власти Азербайджана считают, что Париж злоупотребляет своим статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН "для проведения своей предвзятой, необъективной политики, занимается геополитическими интригами в различных регионах, пытается использовать западные организации в качестве средства давления против государств". В обращении глава азербайджанского государства потребовал от Франции "положить конец практике поучения других государств".

Армения надеется на мирное соглашение с Азербайджаном

В прошедшую субботу на церемонии открытия осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Ереване премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о достижении договоренностей с Баку о ключевых принципах мирного соглашения. "У нас есть хорошие и плохие новости об армяно-азербайджанском мирном процессе. Хорошо, что основные принципы мира с Азербайджаном согласованы", - сообщил он, уточнив, что "главная плохая новость" состоит в том, что Ереван и Баку по-прежнему говорят "на разных дипломатических языках".

В конце октября Пашинян заявил о возможности заключения мирного соглашения с Баку в ближайшие месяцы. По его словам, Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга на основе Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой площадь Армении составляет 29,8 тыс. кв. км, а площадь Азербайджана - 86,6 тыс. кв. км. Мирное соглашение будет означать и установление дипломатических отношений между двумя государствами.

Переговоры о мире между двумя бывшими республиками СССР, проходящие при международном посредничестве, не принесли существенного прогресса, однако лидеры обеих стран заявили, что всеобъемлющее мирное соглашение может быть подписано к концу года. Премьер-министр Армении и президент Азербайджана провели несколько раундов переговоров при посредничестве ЕС. Однако в прошлом месяце Алиев отказался участвовать в переговорах с Пашиняном в Испании, сославшись на предвзятое отношение Франции. На прошлой неделе он также ответил отказом в своем участии в переговорах по нормализации отношений с Арменией, которые планировалось провести в США в этом месяце, сославшись на "предвзятую" позицию Вашингтона.

Смотрите также: