Визит Бербок в Азербайджан и Армению: на шаг ближе к миру?

Чтобы дать импульс мирным переговорам Азербайджана и Армении, Анналена Бербок провела встречи в Баку и в Ереване. Чего удалось добиться главе МИДа ФРГ? DW с оценками экспертов.

С визитом в Ереван и в Баку: в минувшие выходные глава министерства иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) провела переговоры в столицах конфликтующих государств Южного Кавказа - Азербайджана и Армении. Основная цель поездки, с точки зрения Берлина, - убедить стороны в необходимости вернуться за стол переговоров для заключения мирного соглашения.

Предпосылки для успеха визита Бербок эксперты оценивали достаточно невысоко. Попытки начать подобные переговоры между Азербайджаном и Арменией неоднократно срывались после того, как летом 2023 года Баку посредством военной операции, которая продлилась чуть более суток, вернул под свой контроль Нагорный Карабах - часть своей международно признанной территории. По итогам первой карабахской войны (завершилась в 1994 году. - Ред.) Карабах контролировали власти самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики, которая перестала существовать после перехода региона под контроль Баку.

Бербок на Южном Кавказе "четко обозначила позицию Берлина"

Бербок провела результативные переговоры и ей удалось четко донести предложение Берлина Армении и Азербайджану, считает Марсель Рётиг (Marcel Röthig), глава бюро фонда имени Фридриха Эберта (Friedrich-Ebert-Stiftung) на Южном Кавказе (фонд близок к партии немецких социал-демократов. - Ред.).

Положительным называет итог поездки министра и Сильвия Штёбер (Silvia Stöber), журналистка ARD и эксперт по Южному Кавказу, которая сопровождала Бербок во время визита. Штёбер отмечает то, что главе МИДа ФРГ удалось провести переговоры "очень дипломатично, осторожно выбирая слова в обеих столицах, избежав упоминания санкций и подчеркнув, что она находится на стороне обоих государств".

Анналена Бербок с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, 4 ноября 2023 года Фото: Azerbaijani Presidential Press Office via AP/picture alliance

Отказ от упоминания санкций - это намек в сторону Франции, которая иначе позиционирует себя на Южном Кавказе. "Контраст очевиден: предложения о сотрудничестве Бербок передала обеим странам, проговорила возможности европейской перспективы Армении и обсудила конкретные предложения помощи беженцам из Нагорного Карабаха, а в Азербайджане предложила помощь по разминированию территорий", - продолжает Марсель Рётиг.

При этом, по крайней мере официально, не было переговоров о поставках оружия. "Франция в этом вопросе идет совершенно другим курсом: очень недвусмысленно пригрозила Азербайджану санкциями в случае нарушения территориальной целостности Армении, заключила двусторонние соглашения с Ереваном о военном сотрудничестве и поставках вооружений и отправила в Армению своего военного атташе", - резюмировал разницу в подходах Парижа и Берлина Рётиг в интервью DW.

Бербок "не очень дружелюбно" встретили в Баку

Анналена Бербок дистанцируется от односторонней поддержки Армении и позиционирует себя посредником по переговорам, которого принимают в обеих столицах, заметила в разговоре с DW Сильвия Штёбер. Хотя эту попытку пока "не очень дружелюбно" восприняли в Баку, признала она, отметив, в частности, совместную пресс-конференцию Бербок с главой МИДа Азербайджана Джейхуном Байрамовым, на которой тот высказал целый ряд претензий к Германии.

Сильвия Штёбер Фото: NDR

Азербайджан продолжает игнорировать прежние переговорные площадки, которые работали при посредничестве ЕС и США по поводу мирного соглашения, указала в разговоре с DW эксперт "Международной Кризисной Группы" (International Crisis Group, ICG) Олеся Вартанян. "И вот главной задачей визита, как я понимаю, было вернуть Азербайджан в мирный процесс", - предполагает она.

Насколько успешным будет эта попытка, пока сказать сложно, но Берлин продемонстрировал, что у него есть четкий план выстраивания отношений в регионе, констатирует Рётиг.

Азербайджан демонстрирует силу?

На вопрос, почему попытки начать переговоры между Азербайджаном и Арменией до сих пор проваливались, опрошенные эксперты отвечают, что это связано прежде всего, с их точки зрения, со стремлением Баку максимизировать свою выгоду. Объективно Азербайджану остается закрепить на бумаге добытые военным путем успехи, поясняет Сильвия Штёбер. Но Баку не спешит за стол переговоров, потому что азербайджанский президент Алиев, по ее выражению, старается получить как можно больше уступок со стороны Армении.

Олеся Вартанян Фото: privat

Эксперты также считают, что Баку использует текущий момент для демонстрации силы, в частности заявляя, что может "обойтись без посредничества ЕС и США, создав переговорный формат с Россий, Ираном и Турцией", добавила Штёбер.

Именно Азербайджан в последние три года решает, на каких переговорных площадках будут проходить переговоры с Арменией, напоминает Олеся Вартанян. "Сейчас было бы логичным предположить, что тот процесс (при посредничестве ЕС и США. - Ред.) было бы неплохо завершить, но есть вопросы, которые обсуждаются не в том ключе, который выгоден Азербайджану", - говорит эксперт ICG.

И называет две темы для переговоров, которые Баку хотел бы урегулировать на своих условиях: "Это демаркация границы - под этим подразумевается вывод азербайджанских войск из тех регионов, где они находятся внутри Армении, а также вопрос коридора в Нахичевань (азербайджанский эксклав, отделенный от остальной части страны территорией Армении. - Ред.), где Баку отстаивает точку зрения, что безопасность там должна обеспечивать Россия, с чем несогласна Армения".

Марсель Рётиг Фото: Friedrich-Ebert-Stiftung

Марсель Рётиг из фонда Эберта, как и Вартанян, видит причину оотягивания начала переговоров в том, что ЕС и США предлагают Баку пойти уступки, которые не очень привлекательны для руководства Азербайджана. Подобных условий Турция, Россия и Иран, возможно, не поставят, сказал немецкий наблюдатель. Но рассматривают ли в Баку другой формат как реальную альтернативу посредничеству ЕС и США? "Возможно, это только часть игры", - предположил Рётиг.

РФ, Турция, Иран, Грузия: конкуренция за место посредника на переговорах

Рётиг, который возглавляет офис фонда Эберта, расположенный в Тбилиси, также напомнил, что помимо существующих форматов есть еще предложение грузинской стороны - выйти к мирному соглашению при дополнительном участии только Грузии, без привлечения других посредников вне региона Южного Кавказа. "И хотя пока неясно, какая модель в конечном счете будет использована, наличие большого числа стран, которые предлагают себя в качестве посредников, - позитивный фактор", - убежден Рётиг.

Встреча Анналены Бербок с главой МИДа Араратом Мирзояном, 3 ноября 2023 года Фото: Hayk Baghdasaryan/Photolure/AP/picture alliance

Если даже стороны сменят посредников для переговоров, то "суть проблем от этого не изменится", уверена Вартанян. Она напомнила, что в результате тридцати лет конфликта у Армении и Азербайджана нет дипотношений, нет торговли, их граждане не могут посещать свободно страны друг друга. "Линия фронта намного длиннее именно вдоль границы Армении и Азербайджана, и за последние три года больше всего жертв было именно на границе между ними, даже не в Нагорном Карабахе", - подчеркивает эксперт ICG.

Рётиг и Штёбер уверены, что "в конечном счете" Баку пойдет на сближение с ЕС и США. Оба эксперта полагают, что президент Алиев как опытный игрок придет к выводу, что ЕС все же скорее больше подходит Азербайджану как посредник "в той или иной форме". Олеся Вартанян говорит, что в случае смены посредников "увеличится вероятность эскалации и того, чтобы возникло недопонимание".

Риски эскалации сохраняются

Возможный провал мирных переговоров повысит риск новой вооруженной эскалации между Азербайджаном и Арменией, единодушны опрошенные DW эксперты, хотя в настоящее время они настроены скорее оптимистично по поводу перспектив мирного соглашения. Тем не менее спор относительно обустройства наземного коридора в Нахичевань остается взрывоопасным, предупреждают они.

В этой связи Марсель Рётиг, в частности, выделил совместные азербайджано-турецкие военные маневры в Нахичевани, так же как и в Нагорном Карабахе: "Ереван громко предостерегает, что за учениями всегда следовали военные действия". Он также обратил внимание на рост военно-транспортного сообщения Азербайджана с такими поставщиками вооружений, как Турция и Израиль. В краткосрочной перспективе эскалация выглядит маловероятной, но она не исключена в конце зимы 2024 года, заключил Рётиг.

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