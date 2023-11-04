Глава МИД ФРГ в Баку: Люди на Кавказе надеются на мир

После переговоров с главой МИД Азербайджана в Баку Анналена Бербок призвала к скорому продолжению мирных переговоров с Арменией при посредничестве главы Евросовета.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) надеется на скорое продолжение мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией при посредничестве председателя Евросовета Шарля Мишеля. "Люди во этом регионе надеются на мир. Для этого необходима готовность установить правила нового сосуществования на благо всех азербайджанцев и армян", - заявила она после переговоров с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Баку в субботу, 4 ноября.

Бербок: Основа переговоров - суверенитет и территориальная целостность Армении

По ее словам, это единственный способ достичь устойчивого мира, и Азербайджан в этом заинтересован наряду с другими странами. "Суверенитет и территориальная целостность Армении являются основой любых мирных переговоров", - отметила глава МИД Германии. Она также предложила Баку помощь в разминировании и указала, что "три десятилетия конфликта буквально превратили Карабах и прилегающие области в опасное минное поле".

Глава немецкого внешнеполитического ведомства также отметила, что для возможного возвращения в Нагорный Карабах более 100 тысяч армян, покинувших его после возвращения Азербайджаном контроля над этим регионом, необходимо доверие. При этом она указала на необходимость реалистичных ожиданий в этой связи. "Чтобы восстановить это доверие, будет необходимо время", - добавила Бербок.

В свою очередь Байрамов обвинил Ереван в замедлении процесса нормализации двусторонних отношений, к чему привели "неконструктивные и противоречивые шаги со стороны Армении". При этом, по словам азербайджанского министра, в Баку считают нормализацию отношений с Арменией безальтернативной. На совместной пресс-конференции он сообщил, что в ходе переговоров стороны обсудили ситуацию в регионе, открытие коммуникаций и подписание мирного договора с Арменией, а также "новые реалии в регионе".

Бербок посетила Ереван

Анналена Бербок прибыла в Азербайджан 4 ноября, перед этим посетив Армению. На пресс-конференции после переговоров глава МИД Арарат Мирзоян обвинил Баку в нарушении обещаний не вести боевые действия. "У Армении есть желание встать на путь мира в регионе", - отметил армянский министр, добавив, что речь идет о признании территориального суверенитета обеих стран.

Азербайджан и Армения находятся в состоянии вражды уже более 30 лет. После распада СССР обе страны долго не могли урегулировать спор вокруг Нагорного Карабаха - региона Азербайджана, населенного преимущественно этническими армянами, который провозгласил независимость от Баку. В середине сентября Азербайджан в результате блицкрига вернул Карабах под свой контроль. С тех пор почти все из 120 тысяч этнических армян, проживавших в Нагорном Карабахе, бежали в Армению.

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