Бербок призвала Армению и Азербайджан к новым переговорам

Посреднические усилия главы Евросовета на Южном Кавказе Анналена Бербок считает "мостом, который может показать самый быстрый путь к миру". Она призвала Ереван и Баку вновь сесть за стол переговоров.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock), находящаяся с визитом в Ереване, призвала Армению и Азербайджан вернуться за стол переговоров, чтобы найти политическое решение конфликта, длящегося уже десятилетия. Посреднические усилия председателя Европейского совета Шарля Мишеля Бербок назвала "мостом, который может указать самый быстрый путь к миру". "Именно поэтому так важно, чтобы новый раунд переговоров состоялся как можно скорее", - заявила глава МИД ФРГ в пятницу, 3 ноября, по окончании встречи со своим армянским коллегой по должности Араратом Мирзояном.

Мирзоян, говоря о ситуации в Нагорном Карабахе, заявил, что Баку нарушил свое обещание не вести боевых действий. "У Армении есть желание встать на путь мира в регионе", - отметил армянский министр, добавив, что речь идет о признании территориального суверенитета обеих стран.

Анналена Бербок также сообщила, что с 2021 года Германия предоставила населению Нагорного Карабаха гуманитарную помощь на сумму 22 млн евро, и объявила о дополнительной помощи на 9,3 млн евро.

После визита в Армению Бербок отправится в субботу, 4 ноября, в Баку, где встретится, в частности, с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха

Азербайджан и Армения находятся в состоянии вражды уже более 30 лет. После распада СССР обе страны долго не могли урегулировать спор вокруг Нагорного Карабаха - региона Азербайджана, населенного преимущественно этническими армянами, который провозгласил независимость от Баку.

В сентябре Азербайджан в результате блицкрига вернул Карабах под свой контроль. С тех пор почти все из 120 тысяч этнических армян, проживавших в Нагорном Карабахе, бежали в Армению.

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