Пашинян заявил о договоренности о принципах мирного договора

По словам премьер-министра Армении, ключевые принципы мирного соглашения с Азербайджаном согласованы, но между странами остается атмосфера ненависти и недоверия с обеих сторон.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о достижении договоренностей с Баку о ключевых принципах мирного соглашения. "У нас есть хорошие и плохие новости об армяно-азербайджанском мирном процессе. Хорошо, что основные принципы мира с Азербайджаном согласованы", - указал он в субботу, 18 ноября, на церемонии открытия осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Ереване.

По его словам, договоренности были достигнуты на встречах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля. "Самая главная плохая новость заключается в том, что мы до сих пор говорим на разных дипломатических языках и очень часто не понимаем друг друга", - цитирует ТАСС слова Пашиняна. При этом армянский премьер указал на длительный конфликт, тысячи жертв, десятки пленных, атмосферу ненависти и недоверия. "Более того, то, что я говорю, в большей или меньшей степени относится и к Армении, и к Азербайджану", - добавил он.

Кроме того, Пашинян заявил, что предлагает Азербайджану обменять пленных по принципу "всех на всех". "Нам непонятен последовательный подход Азербайджана к удержанию десятков пленных, хотя мы давно предлагали решить эту проблему по формуле, соответствующей мирной повестке дня", - отметил он. В Баку пока не комментировали данное заявление.

В Ереване надеются на заключение мира в ближайшие месяцы

В конце октября Пашинян заявил о возможности заключения мирного соглашения с Азербайджаном в ближайшие месяцы. "Сейчас мы с Азербайджаном работаем над проектом соглашения о мире и урегулировании отношений", - сообщил глава армянского правительства. По его словам, Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга на основе Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой площадь Армении составляет 29 800 кв. км, а площадь Азербайджана - 86 600 кв. км. Мирное соглашение будет означать и установление дипломатических отношений между двумя государствами.

Армения и Азербайджан на протяжении десятилетий конфликтовали вокруг Нагорного Карабаха - мятежного региона Азербайджана, населенного преимущественно этническими армянами. В сентябре 2023 года армия Азербайджана провела масштабную молниеносную операцию и вернула Карабах под своей контроль.

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