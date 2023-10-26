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Ереван надеется на подписание мира с Баку в ближайшие месяцы

Сергей Ромашенко
26 октября 2023 г.

По словам премьера Армении Пашиняна, стороны достигли соглашения о признании границ на основе декларации 1991 года. Он надеется, что мирный договор удастся подписать в ближайшие месяцы.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол ПашинянФото: Tigran Mehrabyan/AP/picture alliance

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду на подписание соглашения о мире с Азербайджаном уже в ближайшие месяцы. "Сейчас мы с Азербайджаном работаем над проектом соглашения о мире и урегулировании отношений. Надеюсь, что этот процесс успешно завершится в ближайшие месяцы", - сказал Пашинян на международном форуме "Шелковый путь" в Тбилиси в четверг, 26 октября.

По словам Пашиняна, Армения и Азербайджан достигли соглашения о взаимном признании территориальной целостности друг друга на основе Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой площадь Армении составляет 29 800 кв. км, а площадь Азербайджана - 86 600 кв. км. Мирное соглашение будет означать и установление дипломатических отношений между двумя государствами.

Армения и Азербайджан на протяжении десятилетий конфликтовали вокруг Нагорного Карабаха - мятежного региона Азербайджана, населенного преимущественно этническими армянами. В сентябре армия Азербайджана провела масштабную молниеносную операцию и вернула Карабах под своей контроль.

"Дорожная карта" нормализации отношений

19 октября Пашинян заявил, что Ереван и Баку по итогам встреч при посредничестве Евросоюза согласовали "дорожную карту" нормализации отношений Армении и Азербайджана. На днях в столице Ирана Тегеране состоялась встреча министров иностранных дел Турции, Ирана, России, Армении и Азербайджана.

Между тем в ЕС сообщили, что анонсированная на конец сентября встреча Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Брюсселе не состоится, поскольку Алиев сослался на нехватку времени. В этой встрече должен был участвовать и глава Евросовета Шарль Мишель.

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