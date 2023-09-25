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Нагорный Карабах-2023: капитуляция непризнанной республики

25 сентября 2023 г.

Военная операция Азербайджана 19-20 сентября 2023 года привела к капитуляции непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Подробности и последствия для региона и мира - в досье DW.

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Вид на Степанакерт
Степанакерт - столица Нагорного Карабаха во время обстрела 19 сентября 2023 года Фото: Marut Vanyan/UGC/AFP

Ракетно-артиллерийские удары по территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) 19 и 20 сентября 2023 года, названные Минобороны Азербайджана "антитеррористическими мероприятиями локального характера", привели к ее фактической капитуляции и роспуску армии Нагорного Карабаха. В результате обстрелов погибли 32 человека, в том числе 7 мирных жителей, ранены более 200 человек. На территорию Армении из Карабаха стали тысячами прибывать армянские беженцы.
В Ереване начались массовые протесты оппозиции, недовольной тем, что Армения не помогла Нагорному Карабаху отразить "вооруженное вторжение Азербайджана". В сдаче НКР оппозиция обвиняет армянского премьера Никола Пашиняна и требует его отставки. Ранее Пашинян заявлял о признании Арменией Нагорного Карабаха частью Азербайджана при предоставлении гарантий безопасности карабахским армянам со стороны Баку. Подробнее о событиях 19-20 сентября в Карабахе и об их последствиях - в досье DW.

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