Непризнанная НКР официально прекратила существовать

Все государственные учреждения и организации "Нагорно-Карабахской республики" были распущены в соответствии с указом ее последнего "главы" Самвела Шахраманяна от 28 сентября.

Существование непризнанной ни одной из стран-членов ООН "Нагорно-Карабахской республики" (Арцаха) официально прекращается в понедельник, 1 января. Ранее были распущены все государственные учреждения и организации НКР в соответствии с указом ее последнего "главы" Самвела Шахраманяна от 28 сентября 2023 года.

Сам Шахраманян, а также члены "правительства" и другие официальные лица непризнанной республики переехали в Армению, покинув НКР вместе с подавляющим большинством населения в ходе массового исхода этнических армян из Нагорного Карабаха после того, как Азербайджан в результате военных действий фактически вернул эту территорию под свой контроль.

Карабахский конфликт

НКР была провозглашена 2 сентября 1991 года в границах Нагорно-Карабахской автономной области и части прилегающих к ней территорий Азербайджанской ССР. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха не прекращался с 1991 года, неоднократно переходя в вооруженные столкновения и полномасштабные боевые действия (1992-1994 и 2020 годы).

Азербайджан 19 сентября 2023 года объявил о проведении в Нагорном Карабахе "антитеррористических мероприятий локального характера" с целью восстановления конституционного строя. Уже на следующий день была достигнута договоренность о прекращении огня - одним из его условий было разоружение армии Нагорного Карабаха и вывод армянских военных из непризнанной республики.

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