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Глава МИД ФРГ Бербок призвала Баку и Ереван к примирению

Александра Иванова
3 ноября 2023 г.

Германия и ЕС готовы способствовать нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, в том числе путем привлечения обеих стран к проекту ЕС Global Gateway.

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Армянское население Нагорного Карабаха покидает регион (фото из архива)
Армянское население Нагорного Карабаха покидает регион (фото из архива)Фото: Vasily Krestyaninov/AP Photo/picture alliance

Германия и Европа хотят "вместе со странами Южного Кавказа работать над созданием региона, который преодолеет тени прошлого и будет формировать интересы будущего для людей". Такое заявление сделала министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) перед началом своего двухдневного визита в Армению и Азербайджан, в пятницу, 3 ноября.

Комментируя имеющий многолетнюю историю конфликт двух стран вокруг Нагорного Карабаха, Бербок отметила, что он нанес огромные раны обеим сторонам, однако "в долгосрочной перспективе они могут затянуться". Сейчас важно, "чтобы все, в чьих руках находятся ключи к миру, превозмогли себя и встали на путь взаимного доверия",  добавила она.

Приглашение Армении и Азербайджана к участию в проекте Global Gateway

На этом пути Германия и ЕС в целом готовы поддержать Ереван и Баку конкретными инициативами, подчеркнула министр. Одна из них - планируемая прокладка глубоководного кабеля по дну Черного моря для передачи данных в рамках программы ЕС Global Gateway. По словам Бербок, участие в этом проекте могло бы сблизить Армению и Азербайджан друг с другом, а также с Европой.

Инициатива Global Gateway предусматривает инвестиции в объеме до 300 млрд евро в инфраструктуру развивающихся стран и стран с переходной экономикой. Одной из целей этой программы является усиление глобального влияния ЕС. Общая стоимость расходов на прокладывание глубоководного кабеля, о котором говорила Анналена Бербок, составляет 45 млрд евро. Почти половину этой суммы готов взять на себя Европейский инвестиционный банк.

Ожидается, что 3 ноября глава МИД Германии проведет встречу в Ереване со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном. На 4 ноября запланированы переговоры в Баку с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

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