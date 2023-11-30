Шпиономания в Азербайджане. За что Баку обиделся на США и ЕС

Азербайджан обвиняет США и Европу в незаконном финансировании местных медиа, НПО и "создании агентурной сети". Арестованы четверо журналистов, против них возбуждены уголовные дела. Чем объяснить давление на СМИ?

В Азербайджане усиливается давление на независимых журналистов. В проправительственных СМИ растет число публикаций с антизападной риторикой, в которых требуют "принять меры" против деятельности фондов, поддерживаемых США, в частности, USAID. Что происходит в стране?

20-21 ноября в Баку прошли обыски в редакции издания AbzasMedia, специализирующегося на антикоррупционных расследованиях. Полиция утверждает, что в офисе издания были обнаружены 40 тысяч евро. Вслед за этим были арестованы три сотрудника AbzasMedia: директор издания Ульви Гасанлы, главный редактор Севиндж Вагифгызы и сотрудничающий с ними гражданский активист Магомед Кекалов. Всем троим предъявлены обвинения в контрабанде, совершенной группой лиц по предварительному сговору. В настоящий момент все трое находятся в СИЗО.

Арест Азиза Оруджева Фото: Privat

Несколько дней спустя, 27 ноября, был арестован руководитель интернет-телевидения Kanal 13 Азиз Оруджев. На этот раз поводом для ареста стали обвинения в незаконном строительстве. Оруджева также оставили под стражей, хотя статья, по которой он обвиняется, не подразумевает подобной меры пресечения.

Многие азербайджанские и иностранные журналисты, местные правозащитники и международные организации сходятся во мнении, что эти аресты незаконны и политически мотивированны, а правозащитная организация Amnesty International потребовала освободить задержанных.

"Агенты США" - маргинализированные и дипломированные

Вскоре после арестов сотрудников AbzasMedia азербайджанское информагентство Report опубликовало два материала о том, что западные страны, особенно США, "создали в Азербайджане широкую агентурную сеть" и с помощью таких организаций, как USAID, поддерживают "маргинализированные группы, которые противоречат национальной идее, нарушают гармонию общества". В качестве представителей этой агентурной сети помимо AbzasMedia упоминались еще несколько независимых СМИ и НПО.

27 ноября в одном из бакинских отелей должна была состояться встреча выпускников американских вузов, организованная посольством США в Азербайджане. За два дня до мероприятия издание Qafqazinfo заявило, что это "встреча сотрудников агентурной сети", завербованных во время учебы в Штатах. Откуда взялась эта информация, издание не написало. В итоге посольство перенесло это ежегодное мероприятие, оставив обвинения в свой адрес без комментариев.

Запрещенное финансирование и "пробелы" в запрете

28 ноября МИД Азербайджана вызвал представителей посольств США, Германии и Франции и упрекнул их в том, что AbzasMedia при участии зарегистрированных в этих странах организаций и самих посольств "осуществляет незаконные финансовые операции".

Пока что на эти обвинения официально отреагировало лишь посольство Германии. В заявлении в Facebook говорится, что посольство ФРГ действительно поддерживает деятельность Магомеда Кекалова - как активиста, занимающегося проблемами людей с ограниченными возможностями.

Принятый в декабре 2021 года закон "О медиа" запрещает финансирование местных СМИ зарубежными донорами, не прошедшими аккредитации в Азербайджане. А поправки, внесенные в законодательство еще в 2014 году, максимально усложнили процесс аккредитации и регистрации грантов.

Однако, как поясняет эксперт в области права медиа Алескер Мамедли, запрет касается только прямого финансирования, но не ограничивает получение журналистами и редакциями финансов из-за рубежа на основе коммерческих контрактов об услугах.

AbzasMedia (как и большинство других независимых азербайджанских СМИ) никогда не разглашало источник своего финансирования. А Kanal 13, по словам жены Азиза Оруджева, уже несколько лет существует исключительно за деньги, заработанные с помощью просмотров на YouTube.

Обида на США, но не только

Политический обозреватель Шахин Рзаев, в разное время сотрудничавший с такими международными организациями как IWPR, International Alert и Conciliation Resources, полагает, что в происходящее связано с обострением отношений между Баку и Вашингтоном из-за принятия сенатом США законопроекта "Акт армянской обороны". Но дело, по его словам, не только в этом.

Политический обозреватель Шахин Рзаев Фото: Privat

"Репрессии коснулись журналистов, расследующих то, как тратятся бюджетные деньги на восстановление Карабаха. Конечно же, остается вопрос о том, кто и как финансировал эти расследования. Но выяснять это можно и без арестов", - говорит Рзаев.

Эксперт обращает внимание на то, что давление не коснулось других критически настроенных медиа, финансируемых из США и Европы. "Хотя предполагается, что и для них это должно служить предупреждением, чтобы не лезли, куда не следует", - добавляет обозреватель.

"Невозможно, чтобы Баку пошел против Вашингтона"

Директор информационного агентства Turan Мехман Алиев, в свою очередь, не верит в "обиду" Баку на Вашингтон. "США - гарант безопасности Азербайджана, и совершенно невозможно, чтобы Баку пошел против Вашингтона. Да и Штаты ничего против правительства Азербайджана не имеют", - уверен Алиев.

Директор информационного агентства Turan Мехман Алиев Фото: Privat

Антиамериканскую кампанию в СМИ эксперт объясняет желанием Азербайджана "угодить России". А аресты он называет "частью давления, которое власти Азербайджана практикуют регулярно, чтобы держать СМИ и гражданское общество в рамках".

По его мнению, начало новой волны репрессий стоит отсчитывать не с AbzasMedia, а с политэкономиста Губада Ибадоглы, который был арестован в июле 2023 года по обвинению в фальшивомонетничестве.

В составленном "Репортерами без границ” рейтинге свободы прессы за 2023 год Азербайджан занимает 151-е место среди 180 стран.

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