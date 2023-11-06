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Армения и США договорились о военном сотрудничестве

Анастасия Штайнмиллере
6 ноября 2023 г.

Глава Генштаба Армении Эдвард Асрян провел переговоры с заместителем командира Европейского командования США Стивеном Башамом.

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Армянский солдат охраняет КПП у села Чаректар, снимок из архива
Армянский солдатФото: Karen Minasyan/AFP/Getty Images

Глава Генштаба Армении Эдвард Асрян посетил штаб-квартиру Европейского командования США (EUCOM) в Штутгарте. Об этом в понедельник, 6 ноября, сообщило Министерство обороны Армении.

В рамках своего визита в Штутгарт 3 ноября генерал-лейтенант Асрян обсудил с заместителем командира EUCOM Стивеном Башамом вопросы региональной безопасности и развития армяно-американского военного сотрудничества, а также помощь США в проведении реформ в вооруженных силах Армении.

В сообщении Минобороны Армении отмечается, что Стивен Башам выразил готовность США продолжать нынешнюю поддержку армянских ВС, а также инициировать новые направления сотрудничества в таких сферах, как военное образование, военная медицина, миротворчество и боевая подготовка.

Помимо штаб-квартиры EUCOM, Эдвард Асрян также посетил расположенный в Гогенфельсе объединенный многонациональный центр подготовки Сухопутных войск США в Европе и Академию сержантского состава.

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