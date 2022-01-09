Новый закон "О медиа" Азербайджана: станет хуже или это невозможно?

Обновленный закон "О медиа", принятый азербайджанским парламентом в конце 2021 года, предусматривает ряд ограничений, позволяющих властям полностью контролировать деятельность журналистов, нарушая, как утверждают эксперты, сразу несколько статей конституции страны и Европейской конвенции по правам человека. В частности, он подразумевает создание государственного реестра медиасубъектов, выдачу лицензий и единых удостоверений. То есть, чтобы заниматься журналистикой, надо будет получить разрешение у властей. Во всяком случае, так все выглядит на данный момент.

Новый закон приняли в ускоренном порядке

О подготовке законопроекта было известно с весны 2020 года. Но на общественное обсуждение он не выносился, и никакие подробности не сообщались. Точнее, было несколько обсуждений с участием представителей государственных и проправительственных медиа. В начале декабря 2021-го документ вынесли на обсуждение парламента, который 14 декабря принял его в первом чтении, а 28 декабря - во втором.

Независимые журналисты, правозащитники и часть гражданского общества пытались воспрепятствовать принятию закона и требовали его пересмотра. Было проведено две акции протеста, в которых участвовали несколько десятков человек. Полиция обе акции разогнала, одна из участниц, журналистка Наргиз Абсаламова, получила перелом копчика.

В итоге документ был принят в третьем чтении большинством голосов депутатов. Теперь дело за подписью президента, после чего он вступит в силу.

Три года стажа и "соответствующие способности"

В законе "О медиа" 78 статей, частично противоречащих друг другу или очень расплывчато сформулированных, констатируют эксперты. Но именно создание реестра, куда будут занесены как медиасубъекты, так и отдельные журналисты, вызвало наибольшее возмущение и специалистов, и самих сотрудников СМИ. Чтобы попасть в реестр, журналист, должен, к примеру, иметь трудовой договор или быть зарегистрированным как частный предприниматель, иметь высшее образование и не менее трех лет рабочего стажа. Согласно еще одному пункту, он должен обладать "соответствующими способностями" (какими - не конкретизируется).

По мнению медиаэксперта Алескера Мамедли, правительство стремится взять под контроль, категоризировать и установить стандарты для всех средств массовой информации, превышая тем самым свои полномочия. Причем, по словам Мамедли, повод для беспокойства теперь есть не только у профессиональных журналистов и традиционных медиа, но и у блогеров: "Закон сформулирован таким образом, что под него легко подвести также соцсети, YouTube-каналы и так далее".

Скриншот сайта Meydan TV

Еще до окончательного принятия документа международная правозащитная организация "Репортеры без границ" (RSF) призывала азербайджанские власти пересмотреть вносимые изменения. "Этот закон направлен на усиление контроля над СМИ и легализацию цензуры", - заявила руководитель отделения RSF по Восточной Европе и Центральной Азии Жанна Кавелье.

После того, как закон был принят, Госдепартамент США высказал мнение, что азербайджанский парламент поторопился. Больше всего встревожены сотрудники тех медиа, которые и прежде работали, что называется, на птичьих правах. Один из них - информационный сайт Meydan TV. В Азербайджане он заблокирован, штаб-квартира интернет-издания расположена в Берлине. "Самой серьезной проблемой для нас может стать освещение акций. Неизвестно, как будет вести себя полиция по отношению к "нелицензированным" журналистам. Раньше нас тоже не особо жаловали, но все же позволяли снимать", - делится одна из редакторов Meydan TV Севда Самедова.

Новые старые проблемы азербайджанских журналистов

Вместе с тем, по оценкам наблюдателей, новый закон выглядит, скорее, как попытка легализовать ситуацию, в которой азербайджанская медиасфера пребывает уже долгие годы. В рейтинге свободы прессы, ежегодно составляемом "Репортерами без границ", Азербайджан занимает одно из последних мест (в 2021 году - 167-е среди 180 стран). Подавляющее большинство медиа либо государственные, либо проправительственные.

В рейтинге свободы прессы "Репортеров без границ" Азербайджан занимает одно из последних мест

Несколько независимых интернет-ресурсов, местные представительства зарубежных медиа или фрилансеры, с ними сотрудничающие, работают фактически полулегально. Власти, по сути, просто терпят их, следя лишь за тем, чтобы особо журналисты не зарывались. Те, кто переходил невидимую красную черту, подвергались различным репрессиям - будь то воспитательная беседа в полицейском участке, административный штраф или срок по статьям УК, формально никак не связанным с профессиональной деятельностью (уклонение от уплаты налогов, контрабанда, избиение и так далее).

В опубликованном в августе 2021 года списке лиц, за которыми шла слежка с помощью программы Pegasus, также значились имена и нескольких азербайджанских журналистов. Причем, в том числе, и лояльных властям. Редактор региональных медиапроектов Алия Хагверди считает, что власти страны просто в очередной раз дают понять независимым журналистам, что им тут не рады.

Еще хуже, по ее мнению, то, что новый закон негативно отразиться на качестве независимой журналистики: "Она и так напоминает какую-то партизанщину. Журналисты сосредоточены на обличении режима и борьбе с ним, порой забывая, что их задача заключается не в этом". Хагверди сожалеет, что в условиях постоянного давления на сотрудников СМИ, когда государство откровенно противопоставляет их себе, профессиональные критерии автоматически снижаются: "Для журналистов на передний план выходит любой ценой добыть информацию и опубликовать ее. Тут уже не до качества медийного продукта. И теперь эта тенденция неминуемо усилится".

Необязательный для исполнения закон?

Между тем политический обозреватель Шахин Рзаев полагает, что новый закон "О медиа" постигнет та же участь, что и почти все законы в Азербайджане - никто не будет его толком соблюдать: "Наши власти или отдельные инстанции на каждом шагу сами нарушают законы, трактуют их на свой лад или игнорируют. Начиная с конституции и заканчивая Налоговым кодексом. Так что, коллеги зря беспокоятся - хуже, чем есть, не станет".

В пользу этого прогноза свидетельствуют и высказывания депутатов. Некоторые из них утверждают, что медиасубъекты сами смогут решать, надо им получать лицензию или нет. Из таких комментариев следует, что регистрироваться в реестре вообще не обязательно. Зачем тогда он нужен, депутаты толком не объяснили, лишь упомянув некие "льготы и привилегии". О них говорит и директор Агентства по развитию медиа Ахмед Исмайлов, добавляя, что целью закона является "систематизация" СМИ.

Однако, предупреждает Алескер Мамедли, не стоит воспринимать новый закон как простую формальность и недооценивать опасность, который он в себе таит: "Этот документ все равно дает властям козырь в руки, который они будут использовать против независимых медиа, когда им что-то не понравится. И если раньше репрессии против журналистов нужно было как-то маскировать, то теперь само законодательство откроет новые возможности для таких репрессий". Эксперт уверен, что, в конечном счете, работа независимых журналистов в Азербайджане станет еще опаснее, а возможности для них еще больше ограничатся.

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