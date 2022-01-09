Новый закон "О медиа" Азербайджана: станет хуже или это невозможно?

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В Азербайджане принят закон, усиливающий контроль властей над СМИ - вплоть до лицензирования журналистов и изданий. Пока неясно, каковы его истинные цели и как он будет применяться на практике.
Обновленный закон "О медиа", принятый азербайджанским парламентом в конце 2021 года, предусматривает ряд ограничений, позволяющих властям полностью контролировать деятельность журналистов, нарушая, как утверждают эксперты, сразу несколько статей конституции страны и Европейской конвенции по правам человека. В частности, он подразумевает создание государственного реестра медиасубъектов, выдачу лицензий и единых удостоверений. То есть, чтобы заниматься журналистикой, надо будет получить разрешение у властей. Во всяком случае, так все выглядит на данный момент.
О подготовке законопроекта было известно с весны 2020 года. Но на общественное обсуждение он не выносился, и никакие подробности не сообщались. Точнее, было несколько обсуждений с участием представителей государственных и проправительственных медиа. В начале декабря 2021-го документ вынесли на обсуждение парламента, который 14 декабря принял его в первом чтении, а 28 декабря - во втором.
Независимые журналисты, правозащитники и часть гражданского общества пытались воспрепятствовать принятию закона и требовали его пересмотра. Было проведено две акции протеста, в которых участвовали несколько десятков человек. Полиция обе акции разогнала, одна из участниц, журналистка Наргиз Абсаламова, получила перелом копчика.
В итоге документ был принят в третьем чтении большинством голосов депутатов. Теперь дело за подписью президента, после чего он вступит в силу.
В законе "О медиа" 78 статей, частично противоречащих друг другу или очень расплывчато сформулированных, констатируют эксперты. Но именно создание реестра, куда будут занесены как медиасубъекты, так и отдельные журналисты, вызвало наибольшее возмущение и специалистов, и самих сотрудников СМИ. Чтобы попасть в реестр, журналист, должен, к примеру, иметь трудовой договор или быть зарегистрированным как частный предприниматель, иметь высшее образование и не менее трех лет рабочего стажа. Согласно еще одному пункту, он должен обладать "соответствующими способностями" (какими - не конкретизируется).
По мнению медиаэксперта Алескера Мамедли, правительство стремится взять под контроль, категоризировать и установить стандарты для всех средств массовой информации, превышая тем самым свои полномочия. Причем, по словам Мамедли, повод для беспокойства теперь есть не только у профессиональных журналистов и традиционных медиа, но и у блогеров: "Закон сформулирован таким образом, что под него легко подвести также соцсети, YouTube-каналы и так далее".
Еще до окончательного принятия документа международная правозащитная организация "Репортеры без границ" (RSF) призывала азербайджанские власти пересмотреть вносимые изменения. "Этот закон направлен на усиление контроля над СМИ и легализацию цензуры", - заявила руководитель отделения RSF по Восточной Европе и Центральной Азии Жанна Кавелье.
После того, как закон был принят, Госдепартамент США высказал мнение, что азербайджанский парламент поторопился. Больше всего встревожены сотрудники тех медиа, которые и прежде работали, что называется, на птичьих правах. Один из них - информационный сайт Meydan TV. В Азербайджане он заблокирован, штаб-квартира интернет-издания расположена в Берлине. "Самой серьезной проблемой для нас может стать освещение акций. Неизвестно, как будет вести себя полиция по отношению к "нелицензированным" журналистам. Раньше нас тоже не особо жаловали, но все же позволяли снимать", - делится одна из редакторов Meydan TV Севда Самедова.
Вместе с тем, по оценкам наблюдателей, новый закон выглядит, скорее, как попытка легализовать ситуацию, в которой азербайджанская медиасфера пребывает уже долгие годы. В рейтинге свободы прессы, ежегодно составляемом "Репортерами без границ", Азербайджан занимает одно из последних мест (в 2021 году - 167-е среди 180 стран). Подавляющее большинство медиа либо государственные, либо проправительственные.
Несколько независимых интернет-ресурсов, местные представительства зарубежных медиа или фрилансеры, с ними сотрудничающие, работают фактически полулегально. Власти, по сути, просто терпят их, следя лишь за тем, чтобы особо журналисты не зарывались. Те, кто переходил невидимую красную черту, подвергались различным репрессиям - будь то воспитательная беседа в полицейском участке, административный штраф или срок по статьям УК, формально никак не связанным с профессиональной деятельностью (уклонение от уплаты налогов, контрабанда, избиение и так далее).
В опубликованном в августе 2021 года списке лиц, за которыми шла слежка с помощью программы Pegasus, также значились имена и нескольких азербайджанских журналистов. Причем, в том числе, и лояльных властям. Редактор региональных медиапроектов Алия Хагверди считает, что власти страны просто в очередной раз дают понять независимым журналистам, что им тут не рады.
Еще хуже, по ее мнению, то, что новый закон негативно отразиться на качестве независимой журналистики: "Она и так напоминает какую-то партизанщину. Журналисты сосредоточены на обличении режима и борьбе с ним, порой забывая, что их задача заключается не в этом". Хагверди сожалеет, что в условиях постоянного давления на сотрудников СМИ, когда государство откровенно противопоставляет их себе, профессиональные критерии автоматически снижаются: "Для журналистов на передний план выходит любой ценой добыть информацию и опубликовать ее. Тут уже не до качества медийного продукта. И теперь эта тенденция неминуемо усилится".
Между тем политический обозреватель Шахин Рзаев полагает, что новый закон "О медиа" постигнет та же участь, что и почти все законы в Азербайджане - никто не будет его толком соблюдать: "Наши власти или отдельные инстанции на каждом шагу сами нарушают законы, трактуют их на свой лад или игнорируют. Начиная с конституции и заканчивая Налоговым кодексом. Так что, коллеги зря беспокоятся - хуже, чем есть, не станет".
В пользу этого прогноза свидетельствуют и высказывания депутатов. Некоторые из них утверждают, что медиасубъекты сами смогут решать, надо им получать лицензию или нет. Из таких комментариев следует, что регистрироваться в реестре вообще не обязательно. Зачем тогда он нужен, депутаты толком не объяснили, лишь упомянув некие "льготы и привилегии". О них говорит и директор Агентства по развитию медиа Ахмед Исмайлов, добавляя, что целью закона является "систематизация" СМИ.
Однако, предупреждает Алескер Мамедли, не стоит воспринимать новый закон как простую формальность и недооценивать опасность, который он в себе таит: "Этот документ все равно дает властям козырь в руки, который они будут использовать против независимых медиа, когда им что-то не понравится. И если раньше репрессии против журналистов нужно было как-то маскировать, то теперь само законодательство откроет новые возможности для таких репрессий". Эксперт уверен, что, в конечном счете, работа независимых журналистов в Азербайджане станет еще опаснее, а возможности для них еще больше ограничатся.
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