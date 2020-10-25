Министерство иностранных дел Азербайджана

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Контекст
Координатор МИД ФРГ Робин Вагенер: Ездить в Россию опасно
Координатор МИД ФРГ Робин Вагенер: Ездить в Россию опасно
Уполномоченный правительства Германии - о возможности диалога с Путиным, немцах в российских тюрьмах, Молдове и Армении.
Политика
21.03.2024
21 марта 2024 г.
"Путин рано радуется": Совет ЕС не забыл про Украину
"Путин рано радуется": Совет ЕС не забыл про Украину
Главы МИД стран ЕС отправляют в Киев миссию для обсуждения обязательств по безопасности и обещают военную помощь.
Политика
13.11.2023
13 ноября 2023 г.
Евросоюз готов предоставить гумпомощь Армении и Азербайджану
Евросоюз готов предоставить гумпомощь Армении и Азербайджану
ЕС выделил на помощь мирным жителям Нагорного Карабаха почти 1 млн евро, заявил глава европейской дипломатии.
Общество
13.11.2020
13 ноября 2020 г.
Карабах: встреча в Женеве не принесла прорыва
Карабах: встреча в Женеве не принесла прорыва
Диалог министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Женеве длился более 6 часов.
Конфликты
30.10.2020
30 октября 2020 г.
Глава МИД Армении о конфликте в Нагорном Карабахе
Глава МИД Армении о конфликте в Нагорном Карабахе
Зограб Мнацаканян рассказал в интервью DW о роли и позиции Еревана в карабахском конфликте.
Политика
29.10.2020
29 октября 2020 г.
26:07 мин.
Госдеп США объявил о новом перемирии в Карабахе
Госдеп США объявил о новом перемирии в Карабахе
Вашингтон содействовал переговорам с главами МИД Армении, Азербайджана и сопредседателями Минской группы.
Политика
25.10.2020
25 октября 2020 г.
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