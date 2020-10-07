Переговоры Баку и Еревана в Москве не принесли ожидаемого результата

Первые прямые переговоры Армении и Азербайджана на уровне министров с момента нынешнего обострения ситуации в Нагорном Карабахе пока не принесли ожидаемого результата. Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главами МИДов Армении и Азербайджана Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым началась в Москве в пятницу, 9 октября проходит в закрытом режиме и продолжается уже 8 часов.



В ее преддверии президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что возможность перемирия зависит от позиции Армении. Ереван хотел "сделать переговорный процесс бесконечным", считает Алиев. По его мнению, конфликт следует урегулировать на основе принципов Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась 27 сентября после того, как Азербайджан начал масштабную военную операцию с целью возвратить под свой контроль этот регион, населенный преимущественно этническими армянами. Обе стороны обвиняют друг друга в целенаправленном обстреле гражданских объектов.

Карабах как яблоко раздора

В начале 1990-х годов в результате вооруженного конфликта с Арменией и армянским населением Нагорного Карабаха Азербайджан утратил контроль над этой территорией. Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республикой с одной стороны и Азербайджаном - с другой был установлен в мае 1994 года.

До настоящего времени переговорный процесс, направленный на поиск путей мирного урегулирования конфликта, шел при посредничестве Минской группы ОБСЕ, в которую входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Сопредседателями являются Россия, Франция и США. Азербайджан не считает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику стороной конфликта и отказывается вести с ней переговоры.

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