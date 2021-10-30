Похищение, тюрьма, эмиграция: история азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы

Эта история началась как политический детектив, продолжается как эмигрантский роман, а чем и когда она закончится, пока совершенно непонятно. Но, кажется, азербайджанский журналист, активист и бывший политзаключенный Афган Мухтарлы, уже более полутора лет живущий в Германии, настроен на этот счет оптимистично. По крайней мере, он намерен рано или поздно возвратиться в Азербайджан. И, скорее, рано, чем поздно.

"В этой стране прошли 45 лет моей жизни. Я воевал за эту страну на первой карабахской войне. И имею больше права жить в ней, чем те, кто меня оттуда выслал", - говорит сам Мухтарлы. Именно "ссылкой", а не эмиграцией считает он свой переезд в Германию: ведь "если человек приезжает куда-то против своей воли, значит, это ссылка, пусть даже очень комфортная".

Похищение Мухтарлы в Тбилиси

В начале 2010-х годов Афган Мухтарлы был известен в Азербайджане как автор журналистских расследований о коррупции в армии и в высших эшелонах власти - в том числе в семье президента страны Ильхама Алиева. Это делало его жизнь в стране все более опасной, и в 2014 году Мухтарлы вместе с семьей перебрался в Грузию - в более безопасное, как им тогда казалось, место.

Но в мае 2017-го Афгана Мухтарлы похитили в центре Тбилиси, в двух шагах от дома. Как вспоминает журналист, два человека, одетых в форму сотрудников грузинской криминальной полиции, посадили его в машину, избили и связали руки, а на выезде из города надели на голову мешок. Вскоре - из грузинской до азербайджанской столицы можно добраться на машине за несколько часов - Мухтарлы был уже в Баку, где ему предъявили обвинения по шести статьям, включая незаконное пересечение границы, контрабанду и сопротивление властям. В январе 2018-го его приговорили к шести годам лишения свободы.

С точки зрения самого Мухтарлы, оппозиционной части азербайджанского общества, Госдепа США, правозащитной организации Amnesty International и ряда других международных организаций и структур, это была чистой воды политическая репрессия, а похищение организовали азербайджанские спецслужбы при содействии грузинских коллег. В Грузии некоторые считали так же - больше сотни человек вышли на акцию, чтобы высказаться в защиту журналиста и пристыдить собственное правительство (на тот момент, как и сейчас, у власти находилась партия "Грузинская мечта", созданная бизнесменом Бидзиной Иванишвили).

Азербайджанские власти, в свою очередь, категорически отрицали политический контекст произошедшего, и настаивали на том, что Мухтарлы - обычный уголовник. Amnesty International признала журналиста узником совести и вместе с прочими правозащитными организациями и ЕС требовала его освобождения.

Мухтарлы: эмиграция для воссоединения семьи

В марте 2020 года Афгана Мухтарлы внезапно освободили, заменив оставшиеся три года заключения штрафом в размере 1000 манатов (примерно $588). Прямиком из тюрьмы представители посольства Германии увезли его в аэропорт, откуда он улетел в Москву, а затем в Берлин. Это был практически последний рейс из Баку - на следующий день авиасообщение приостановили из-за пандемии.

Нельзя сказать, что для Мухтарлы это стало полной неожиданностью - разговоры о его освобождении шли уже давно. Находясь в заключении, он встречался с представителями немецкого посольства и депутатами Европарламента, знал, что для него готовят визу.

"Я знал, что они "торгуются" с нашими властями, чтобы те меня отпустили. Но все же это случилось, когда я меньше всего ожидал. Суд, на котором мне изменили меру пресечения, продлился минут 10 от силы. Причем, тюремный замполит дал мне такую характеристику, что вообще непонятно, почему посадили столь расчудесного человека", - вспоминает журналист. У него даже не было времени попрощаться с матерью и братьями. И вещей никаких с собой тоже не было - в Германию он приехал в той же одежде, в которой вышел из тюрьмы.

Мухтарлы убежден, что освободили его именно на том условии, что он уедет из Азербайджана. В Германии на тот момент уже жили его жена и дочь, получившие там политическое убежище вскоре после ареста журналиста. Так что формально Мухтарлы эмигрировал в рамках воссоединения семьи. Официального статуса политического беженца у него нет.

Лейпциг: новый дом Афгана Мухтарлы

Сейчас 47-летний Афган Мухтарлы с женой и дочерью живут в Лейпциге, недалеко от центральной площади. Кухню семьи Мухтарлы то и дело оглашает колокольный звон из соседней церкви, а на плите варится варенье из собранной в лесу айвы.

"Мне нравится здешняя природа. Мне многое тут нравится. Как ни крути, благополучная страна, красивый культурный город, самый демократичный в Саксонии… Но нет, за полтора года я так пока и не ассимилировался".

Проблемы с ассимиляцией не в последнюю очередь связаны с локдауном, в который погрузилась Германия практически одновременно с приездом Мухтарлы. Даже на языковые курсы он начнет ходить только в декабре. Но больше всего, говорит журналист, ему не хватает общения с друзьями: "В Грузии в этом плане было намного проще. Да и вообще, честно говоря, на Кавказе я чувствую себя больше в своей тарелке".

Акция перед зданием ведомства канцлера ФРГ в защиту азербайджанских политзаключенных

Живя в Тбилиси, Афган Мухтарлы вместе с другими азербайджанскими журналистами и активистами создал нечто вроде кружка, который освещал проблему политических репрессий в Азербайджане и организовывал акции в защиту политзаключенных. Параллельно журналист продолжал свои расследования, сотрудничая, в том числе, с международным Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Всем этим он собирается заниматься и в Германии. Сейчас они с группой эмигрантов работают над двумя медиапроектами - новостным и телевизионным - и провели уже около двадцати акций. Самой серьезной из них стала 10-дневная голодовка в палатке перед офисом ведомства канцлера ФРГ с требованием свободы для азербайджанского оппозиционера, приговоренного в Баку к четырем годам тюрьмы, якобы, за хулиганство.

Также стоит упомянуть акцию перед посольством Швейцарии в Берлине в защиту политэмигранта Фуада Агаева, против которого заведено уголовное дело по заявлению главы азербайджанской Государственной нефтяной компании SOCAR.

Политэмигранты из Азербайджана - везде в опасности

"Это не единственный случай, когда политэмигранты из Азербайджана продолжают подвергаться преследованию, уже живя в Европе. Например, в Германии зимой этого года были избиты два блогера - Габиль Мамедов и Орхан Агаев", - говорит Мухтарлы. По его мнению, к этим нападениям причастна запрещенная ультраправая турецкая организация "Османы Германии".

Афган Мухтарлы с женой Лейло и дочерью Нурай в Лейпциге

"Ни Германия, ни ЕС в целом не смогут долго игнорировать эти проблемы, как и проблему отмывания денег в европейский странах. Хотя бы потому, что в интересах самой же Европы создать вокруг себя буферную зону из относительно демократических стран", - говорит журналист.

Он также считает, что лично ему на данный момент ничего не угрожает: "Но я осознаю, что политические эмигранты ни в одной стране не могут чувствовать себя в полной безопасности. При желании, их могут достать где угодно".

А вот дочь Афгана, восьмилетняя Нурай, уже успела полностью ассимилироваться в Германии. Ее эмиграция началась в годовалом возрасте, Баку она не помнит, хотя по-азербайджански и по-немецки говорит одинаково хорошо. Дружит с немецкими девочками, с восторгом ловит мыльные пузыри на площади и только немного огорчается, что на улицах Лейпцига не встретить кошек.

"Кажется, Нурай уже становится немкой. Вне зависимости от того, нравится мне это или нет", - констатирует Афган Мухтарлы.

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