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USAID

Агентство США по международному развитию USAID

MINSK, BELARUS - JANUARY 24, 2020: An entrance to the embassy of the United States of America at Starovilenskaya Street in Minsk. Natalia Fedosenko/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0CB736

Минск потребовал закрыть офисы агенства USAID в Беларуси 29.10.2021

Минск намерен свернуть деятельность офисов отдела по связям с общественностью посольства США и агентства USAID в Беларуси. В Вашингтоне не собираются отказываться от работы, "которая приносила пользу народу страны".
One hundred American dollars bills, November 11, 2010. The informally dollar exchange rate in Argentina broke the barrier of 6 pesos to close at 6.14 pesos, 3.5 percent more than the day before and 36.7 percent above the official exchange value, May 23, 2012. Photo: Sergio Goya/dpa/aa | Verwendung weltweit

В США представили концепцию противодействия влиянию Кремля 06.07.2019

Агентство США по вопросам международного развития USAID обещало финансовую и информационную помощь европейским странам, которые хотят выйти из сферы влияния России.
CINEMASCOPE****Archivbild*** 3020338 02/02/2017 Local residents are evacuated from unsafe areas in Donetsk. Sergey Averin/Sputnik |

USAID выделит Украине дополнительно 125 миллионов на развитие Донбасса 12.05.2018

Правительство в Киеве получит дополнительные средства от USAID для регионов, пострадавших от агрессии Москвы. Сумма финансовой помощи составит 125 миллионов долларов.
Bildnummer: 52199688 Datum: 22.07.2007 Copyright: imago/imagebroker/auth Neues Parlament (li.) und Springbrunnen auf dem Platz der Völkerfreundschaft in Taschkent - Usbekistan, Landschaft; 2007, Taschkent, Platz, Plätze, Brunnen, Neue, Parlament, Parlamentsgebäude; , quer, Kbdig, Einzelbild, Usbekistan, , Reisen, Asien Copyright: Imago/Imagebroker/auth

CBS сообщила о подозрениях в причастности РФ к "акустическим атакам" на Кубе 29.11.2017

Работник агентства USAID, находящегося в здании посольства США в Ташкенте, мог подвергнуться "акустической атаке". Источники CBS считают, что это говорит о возможной причастности РФ к другим подобным инцидентам.
Beschreibung: Sangtuda-Kraftwerk 1, Sangtudin Schlagworte: Tadschikistan, Energie, Energiepolitik, Kraftwerk, Wasserkraftwerk, Duschanbe, Licht, Gas, Sangtuda Jahr/Ort: 2012/Tadschikistan

В Таджикистане дан старт энергопроекту "Casa 1000" 12.05.2016

Из Таджикистана и Киргизии с 2019 года будут поставляться около 1300 мегаватт электроэнергии. Проект энергомоста финансируется Всемирным банком, USAID и другими кредиторами.
MOSCOW, RUSSIA. DECEMBER 9, 2015. Sergei Roldugin, Artistic Director of the St Petersburg House of Music, attends a meeting of the Mariinsky Theatre s Board of Trustees at the Moscow Kremlin. +++ Copyright: Imago/Itar-Tass/M. Metzel

Российское телевидение оправдывает Сергея Ролдугина 11.04.2016

По версии программы "Вести недели", Ролдугин тратит заработанные в бизнесе деньги на образование молодых музыкантов и дорогие инструменты, а "панамское досье" сфабриковали в США.
Freiwillige verteilen Winterkleidung an Flüchtlinge, hauptsächlich aus dem umkämpften Osten der Ukraine (28.09.2014); Copyright: DW/A. Herzlieb

Киевский "Дом свободных людей" для переселенцев: пока бездействуют власти 18.08.2015

В Киеве для переселенцев из Донбасса и с аннексированного полуострова Крым открыли "Дом свободных людей" - центр совместной работы общественных организаций, оказывающих помощь беженцам.
Bildunterschrift:WASHINGTON, DC - MARCH 16: U.S. Secretary of the Treasury Jacob Lew (L) poses with Ukrainian Finance Minister Natalie Jaresko prior to a meeting at the Treasury Department March 16, 2015 in Washington, DC. Jaresko is on a visit in Washington where she will also meet with State Department officials later in the day. (Photo by Alex Wong/Getty Images)

Киев получил от США кредитные гарантии на миллиард долларов 19.05.2015

Соглашение о кредитных гарантиях подписали глава Минфина Украины, посол США в Киеве и директор миссии USAID. В 2016 году Украина рассчитывает получить кредитные гарантии на 7,5 миллиарда долларов от разных партнеров.
ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. SEPTEMBER 19, 2012. Golos executive director Lilia Shibanova (L) and her deputy Grigory Melkonyants in their office. Golos is an election monitoring organisation that is heavily funded by USAid, a United States federal government agency. (Photo ITAR-TASS/ Alexandra Krasnova) pixel

Правозащитная ассоциация "Голос" уволила почти всех сотрудников 06.12.2012

Почти весь свой штат - около 50 сотрудников - была вынуждена уволить независимая ассоциация наблюдателей "Голос". Это связано с тем, что спонсору "Голоса" - агентству USAID - пришлось свернуть работу в России.
Chengdu, southwest China's Sichuan Province, May 22, 2008. The USAID has provided more than 815,000 U.S. dollars worth disaster relief assistance to China, including saws, hand tools, hydraulic gear, concrete cutters, generators, and personal safety equipment. As part of this effort, a nine-person USAID team of specialists arrived in China to train local rescue workers on the use of this equipment. Foto: Xinhua /Landov +++(c) dpa - Report+++

Фонд Наумана опасается за будущее сотрудничество с российскими НКО 21.09.2012

Он опасается, что прямого сотрудничества с российскими некоммерческими организциями больше не будет.
Titelseiten diverser Tageszeitungen Zeitungen im Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, aufgenommen am 26.06.2005. Foto: Christian Slutterheim +++(c) dpa - Report+++

Die Welt: Закрытие USAID повредит "перезагрузке" 21.09.2012

Закрытие USAID разочаровало американцев и причинило вред российско-американской "перезагрузке" отношений. Путин показал, что Россия выступает против партнерства с Обамой, пишет газета.
Illustration - Verschiedene deutsche Tageszeitungen, wie Mitteldeutsche Zeitung, Sächsische Zeitung, Die Welt, Frankfurter Allgemeine, liegen zur Presseschau bereit, aufgenommen am 23.11.2009 in Leipzig (Wischeffekt). Foto: Jan Woitas

Süddeutsche Zeitung: Москва и Вашингтон страдают от фантомных болей 20.09.2012

Запрет деятельности Агентства США по международному развитию на территории России возвращает Москву и Вашингтон к реалиям "холодной войны". Проблема в том, что они и не прочь вернуться к противостоянию, считает газета.
Kyrgyz Emergency Ministry workers unload the humanitarian aid from the United Stated over $2.7 million worth of medicines and medical supplies in Osh airport, southern Kyrgyzstan, 26 June 2010. EPA/MAXIM SHIPENKOV

СМИ: Вашингтон просит продлить срок работы USAID в России 20.09.2012

Вашингтон отвергает обвинения во вмешательстве в политические процессы в России.
Chengdu, southwest China's Sichuan Province, May 22, 2008. The USAID has provided more than 815,000 U.S. dollars worth disaster relief assistance to China, including saws, hand tools, hydraulic gear, concrete cutters, generators, and personal safety equipment. As part of this effort, a nine-person USAID team of specialists arrived in China to train local rescue workers on the use of this equipment. Foto: Xinhua /Landov +++(c) dpa - Report+++

Правозащитники: Закрытие USAID в России - удар по социальным программам 19.09.2012

Решение негативно отразится на программах в области образования и здравоохранения.
Eine mehrspurige Straße in der Moskauer Innenstadt und Oberleitungen für die in der Stadtt verkehrenden Trolleybusse, aufgenommen 23.02.2005. Im Hintergrund die Lomonossow Universität. Foto: Andreas Lander +++(c) dpa - Report+++

Агентство США по международному развитию сворачивает работу в РФ 18.09.2012

Госдепартамент США заявил о прекращении работы Агентства по международному развитию (USAID) на территории России. Решение принято по требованию Москвы, говорится в официальном заявлении из Вашингтона.