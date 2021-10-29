Süddeutsche Zeitung: Москва и Вашингтон страдают от фантомных болей

Запрет деятельности Агентства США по международному развитию на территории России возвращает Москву и Вашингтон к реалиям "холодной войны". Проблема в том, что они и не прочь вернуться к противостоянию, считает газета.