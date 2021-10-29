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Агентство США по международному развитию USAID
Минск намерен свернуть деятельность офисов отдела по связям с общественностью посольства США и агентства USAID в Беларуси. В Вашингтоне не собираются отказываться от работы, "которая приносила пользу народу страны".
Агентство США по вопросам международного развития USAID обещало финансовую и информационную помощь европейским странам, которые хотят выйти из сферы влияния России.
Правительство в Киеве получит дополнительные средства от USAID для регионов, пострадавших от агрессии Москвы. Сумма финансовой помощи составит 125 миллионов долларов.
Работник агентства USAID, находящегося в здании посольства США в Ташкенте, мог подвергнуться "акустической атаке". Источники CBS считают, что это говорит о возможной причастности РФ к другим подобным инцидентам.
Из Таджикистана и Киргизии с 2019 года будут поставляться около 1300 мегаватт электроэнергии. Проект энергомоста финансируется Всемирным банком, USAID и другими кредиторами.
По версии программы "Вести недели", Ролдугин тратит заработанные в бизнесе деньги на образование молодых музыкантов и дорогие инструменты, а "панамское досье" сфабриковали в США.
В Киеве для переселенцев из Донбасса и с аннексированного полуострова Крым открыли "Дом свободных людей" - центр совместной работы общественных организаций, оказывающих помощь беженцам.
Соглашение о кредитных гарантиях подписали глава Минфина Украины, посол США в Киеве и директор миссии USAID. В 2016 году Украина рассчитывает получить кредитные гарантии на 7,5 миллиарда долларов от разных партнеров.
Почти весь свой штат - около 50 сотрудников - была вынуждена уволить независимая ассоциация наблюдателей "Голос". Это связано с тем, что спонсору "Голоса" - агентству USAID - пришлось свернуть работу в России.
Он опасается, что прямого сотрудничества с российскими некоммерческими организциями больше не будет.
Закрытие USAID разочаровало американцев и причинило вред российско-американской "перезагрузке" отношений. Путин показал, что Россия выступает против партнерства с Обамой, пишет газета.
Запрет деятельности Агентства США по международному развитию на территории России возвращает Москву и Вашингтон к реалиям "холодной войны". Проблема в том, что они и не прочь вернуться к противостоянию, считает газета.
Вашингтон отвергает обвинения во вмешательстве в политические процессы в России.
Решение негативно отразится на программах в области образования и здравоохранения.
Госдепартамент США заявил о прекращении работы Агентства по международному развитию (USAID) на территории России. Решение принято по требованию Москвы, говорится в официальном заявлении из Вашингтона.
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