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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок посетит Армению и Азербайджан

Сергей Ромашенко
1 ноября 2023 г.

Германия выступает за прочный мир в регионе, заявил представитель МИД ФРГ. Укрепление доверия и примирение в регионе имеют решающее значение, подчеркнул он.

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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок
Глава МИД ФРГ Анналена БербокФото: Elena Covalenco/DW

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) на фоне конфликта в кавказском регионе посетит Армению и Азербайджан. "Германия выступает за прочный мир. Укрепление доверия и примирение в регионе имеет решающее значение. Целью является всестороннее мирное урегулирование, с тем чтобы армяне и азербайджанцы могли жить в мире и безопасности в границах своих государств", - заявил представитель МИД Германии в среду, 1 ноября, в Берлине.

Сначала Анналена Бербок в пятницу, 3 ноября,  проведет переговоры в Ереване с министром иностранных дел Армении. Она также посетит гражданскую Европейскую наблюдательную миссию и центр приема беженцев из Нагорного Карабаха. На следующий день Бербок прибудет в Баку, где встретится с азербайджанским коллегой по должности, представителями азербайджанского гражданского общества и координатором ООН.

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха

Азербайджан и Армения находятся в состоянии вражды уже многие десятилетия. После распада СССР они долгое время не могли урегулировать спор вокруг Нагорного Карабаха - региона Азербайджана, населенного преимущественно этническими армянами, который провозгласил независимость от Баку.

В сентябре Азербайджан в результате блицкрига вернул Карабах под свой контроль. С тех пор почти все из 120 тысяч этнических армян, проживавших в Нагорном Карабахе, бежали в Армению.

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