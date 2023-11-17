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Азербайджан отказался вести переговоры с Арменией в США

Олег Соколенко
17 ноября 2023 г.

Баку отказался от встречи глав МИД Азербайджана и Армении в США, обвинив Вашингтон в "предвзятости" после слов помощника госсекретаря. На встрече планировалось обсудить нормализацию отношений двух стран.

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Флаги Армении и Азербайджана
Флаги Армении и АзербайджанаФото: COLOURBOX

Запланированная на 20 ноября в столице США встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении не состоится. Баку отказался от участия в ней из-за "предвзятой позиции Вашингтона", заявило в четверг, 16 ноября, министерство иностранных дел Азербайджана. На встрече предполагалось обсудить нормализацию армяно-азербайджанских отношений.

Поводом для отказа Азербайдана стали слова, сказанные накануне помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом О`Брайеном. Тот, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей по поводу Нагорного Карабаха, заявил, что отношения США с Азербайджаном "не вернутся к норме после событий 19 сентября", пока станет виден "прогресс в направлении мира". В Баку слова О`Брайена назвали "контрпродуктивными, безосновательными и неприемлемыми". МИД Азербайджана также заявил, что "односторонний подход США может привести к утрате ими роли посредника" в конфликте между двумя странами Южного Кавказа.

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха

Азербайджан и Армения враждуют уже более 30 лет. После распада СССР обе страны долго не могли урегулировать спор вокруг Нагорного Карабаха - региона Азербайджана, населенного преимущественно этническими армянами и провозгласившего независимость от Баку. Этот конфликт привел к нескольким вооруженным столкновениям, включая две полномасштабные войны.

Азербайджан в результате двухдневной военнной операции 19-20 сентября взял Нагорный Карабах полностью под свой контроль. С тех пор почти все из 120 тысяч этнических армян, проживавших в регионе, бежали в Армению.

Глава МИД Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) 3 ноября, находясь с визитом в Ереване, призвала Армению и Азербайджан вернуться за стол переговоров, чтобы найти политическое решение конфликта.

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