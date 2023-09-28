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Немецкие СМИ: Карабах могут покинуть все 120 000 армян

Владимир Дорохов
28 сентября 2023 г.

Власти непризнанной НКР сообщили, что с нового года ее больше не будет. На этом фоне продолжается массовое бегство армян из Нагорного Карабаха, о котором пишут и масс-медиа Германии. DW с обзором прессы.

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Армянские беженцы из Нагорного Карабаха
Армяне покидают Нагорный Карабах, 26 сентября 2023 годаФото: Vasily Krestyaninov/AP Photo/picture alliance

Руководство самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики (Арцах) объявило, что она прекращает свое существование с 1 января 2024 года. Между тем из региона продолжается массовое бегство армянского населения, которое опасается репрессий со стороны Азербайджана, частью территории которого является Карабах и который военным путем добился над ним контроля.

Между тем в Ереване сообщают, что в  Армению уже прибыли около 65 тысяч карабахских армян. Что об их исходе из региона пишут немецкие СМИ - в обзоре DW.

Frankfurter Rundschau: 120 000 армян могут попытаться покинуть Карабах

В условиях, когда Баку возвращает себе контроль над  Нагорным Карабахом , некоторые местные чиновники предсказывают, что, возможно, все армянское население Карабаха - 100-120 тысяч человек - может попытаться покинуть эту территорию, опасаясь геноцида и не желая жить в Азербайджане, пишет газета Frankfurter Rundschau.

Армяне Карабаха выезжают из региона на грузовике
Не исключено, что все армянское население Карабаха - 100-120 тысяч человек - покинет регионФото: Gaiane Yenokian/AP Photo/picture alliance

Как отмечается в комментарии издания, в эти дни практически половина Карабаха, кажется, стоит в пробке перед пограничным переходом, "чтобы покинуть покоренную Азербайджаном родину".

"В родной стране (беженцев из региона. - Ред.), Армении, уже обсуждается вопрос о том, не придется ли Еревану в итоге принять почти всех карабахских армян. Для маленькой кавказской республики с почти трехмиллионным населением это весьма непростая задача. Запад должен действовать решительно по отношению к Азербайджану и Турции, чтобы добиться безопасности и сохранения прав для оставшегося в Карабахе армянского меньшинства, а также безопасности и стабильности для самой Армения", - указывает Frankfurter Rundschau.

Deutschlandfunk: Заявлениям президента Азербайджана Алиева верить нельзя

В свою очередь, газета Volkstimme из Магдебурга предупреждает: "Если азербайджанцы будут полностью господствовать в регионе, армянам ничего хорошего ждать не приходится. Слишком часто в XX веке они становились жертвами изгнания, убийств и погромов. Теперь начался исход с территории, которая сотни лет была для них родным домом. Конечно, в Армения карабахцы найдут временный приют. Но сплоченность армянского народа уже подвергается серьезному испытанию".

Как отмечает Deutschlandfunk, некоторые наблюдатели, описывая сложившуюся в Нагорном Карабахе ситуацию, используют пугающие термины: "Социолог и эксперт по Армении Тесса Хофманн (Tessa Hofmann) говорит о "массовом исходе" и "изгнании". Люди не хотят жить под властью  Азербайджана. Они напуганы, возможно, из-за "зверств", сообщила журналистка Сильвия Штёбер (Silvia Stöber) о рассказах беженцев, прибывающих в столицу Армении Ереван".

Что касается армян, которые могут остаться в Нагорном Карабахе, то, цитирует Deutschlandfunk Штёбер, заявлениям президента Азербайджана Ильхама Алиева верить нельзя: "Он обещал, что в процессе интеграции будут соблюдаться гуманитарные нормы. Но памятуя о блокаде Нагорного Карабаха в последние месяцы или зверствах, совершенных во время войны 2020 года, в случае отсутствия международного контроля можно ожидать "самого худшего".

Straubinger Tagblatt: Германия должна сделать больше

В этой связи издание Straubinger Tagblatt критикует позицию Берлина: "Стороны конфликта должны вернуться за стол переговоров, потребовала несколько дней назад в Совбезе ООН министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock). С тех пор власти Германии больше ничего не придумали, что еще сказать по поводу вступления азербайджанской армии в Нагорный Карабах и страха армян перед геноцидом".

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Анналена БербокФото: Thomas Trutschel/photothek/picture alliance

Издание напоминает, что "авторитарный правитель Азербайджана Ильхам Алиев" еще несколько месяцев назад перекрыл Лачинский коридор, чтобы отрезать армянское население региона от поставок продовольствия, медикаментов и топлива из  Армении. "Громкое молчание Берлина не вписывается в ценностно-ориентированную внешнюю политику, которую взяла на вооружение немецкая трехпартийная правительственная коалиция", - констатирует Straubinger Tagblatt.

Со своей стороны, издание из Галле Mitteldeutsche Zeitung выдвигает конкретное предложение: "Чтобы предотвратить затягивание конфликта на последующие десятилетия, Азербайджан должен прийти к соглашению с Арменией за столом переговоров. Но президент Алиев может чувствовать себя уверенно. Россия вышла из игры в качестве союзника Армении, поскольку ей нужны силы в войне с Украиной". Оценивая происходящее в Карабахе, Mitteldeutsche Zeitung заключает, что изменение статус-кво посредством власти сильнейшего - это то, с чем ЕС не может смириться в Нагорном Карабахе точно так же, как и в Украине.

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