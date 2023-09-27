Экс-"премьер" НКР Варданян задержан военными Азербайджана

Рубен Варданян задержан азербайджанскими солдатами при попытке выехать из Нагорного Карабаха в Армению. Миллиардер Варданян возглавлял "правительство" непризнанной НКР до конца февраля.

Бывший глава "правительства" непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Рубен Варданян задержан азербайджанскими военными на азербайджанском КПП в Лачинском коридоре при попытке выехать из Нагорного Карабаха в Армению. Погранслужба Азербайджана в среду, 27 сентября, обнародовала фото задержанного экс-"премьера".

Ранее о задержании Варданяна сообщила его супруга Вероника Зонабенд. "Сегодня утром мой муж, Рубен Варданян, филантроп, бизнесмен и бывший госминистр Республики Арцах (НКР. - Ред.), был арестован и взят в плен азербайджанскими властями на границе при попытке покинуть Арцах вместе с тысячами других армян", - рассказала она. Зонабенд уточнила, что Варданяна задержали при прохождении моста Акари, где находится азербайджанский КПП на границе с Арменией.

Армянские СМИ сообщали, что Азербайджан, после установления контроля над Нагорным Карабахом на минувшей неделе, составил список представителей НКР, которых требует выдать. Официального подтверждения этой информации не было.

Крупный бизнесмен и политик

Рубен Варданян - родившийся в Ереване инвестиционный банкир, одна из ключевых фигур российского фондового рынка 90-х годов. Он являлся владельцем инвестиционной компании "Тройка Диалог" и основателем бизнес-школы "Сколково". В 2021 году Forbes оценивал его состояние в миллиард долларов.

В марте 2019 года Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) выпустил расследование о системе офшорных компаний "Тройки Диалог", через которые тайно переводились деньги самым влиятельным людям в России.

Осенью 2022 года Варданян объявил, что отказался от гражданства РФ и переехал в Нагорный Карабах. В начале ноября он занял пост главы "правительства" непризнанной республики, на котором оставался до конца февраля 2023 года. Баку требовал от него покинуть Нагорный Карабах. "Чем раньше этот человек покинет этот регион, тем лучше будет для всех, в первую очередь от этого страдает местное население", - заявлял глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

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