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Карабах покинуло уже более половины армянского населения

Сергей Ромашенко
28 сентября 2023 г.

Из Нагорного Карабаха в соседнюю Армению перебрались уже более 65 тысяч человек, сообщили в Ереване. США вместе с партнерами работают над созданием международной мониторинговой миссии в Карабахе.

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Армянские беженцы из Нагорного Карабаха
Армянские беженцы из Нагорного КарабахаФото: Vasily Krestyaninov/AP Photo/picture alliance

Уже более половины 120-тысячного армянского населения непризнанной Нагорно-Карабахской республики покинули регион и перебрались в Армению после того, как Азербайджан на прошлой неделе одержал быструю победу над сепаратистами в Карабахе. К настоящему времени границу с Арменией пересекли 65036 человек из Нагорного Карабаха , сообщил в четверг, 28 сентября, представитель премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Между тем Госдепартамент США сообщил, что Вашингтон вместе с союзниками и партнерами работает над созданием международной мониторинговой миссии в Нагорном Карабахе после того, как этот сепаратистский регион перешел под контроль Азербайджана.

Мониторинговая миссия для Карабаха

Представитель Госдепа Мэтью Миллер сказал журналистам, что Россия иногда облегчала проведение соответствующих переговоров, что было весьма полезно, но в последнюю неделю роль Москвы не была продуктивной.

Армения и Азербайджан десятилетиями боролись за контроль над Нагорным Карабахом. Ереван обвиняет Баку в намерении провести этническую чистку в регионе после победы над силами сепаратистов.

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