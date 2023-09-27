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Глава МИД ФРГ призвала отправить наблюдателей в Карабах

Сергей Ромашенко
27 сентября 2023 г.

Никто не знает, каково приходится людям в Нагорном Карабахе на самом деле, заявила Анналена Бербок. Ситуация в регионе после восстановления суверенитета Баку над регионом требует прозрачности, добавила она.

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Беженцы из Нагорного Карабаха
Беженцы из Нагорного КарабахаФото: Gayane Yenokyan/AP Photo/picture alliance

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) через несколько дней после победы войск Азербайджана над сепаратистами в Нагорном Карабахе призвала направить международных наблюдателей в этот регион. "Никто в сущности не знает, каково людям там на самом деле и как они там выживают", - сказала Бербок в среду, 27 сентября.

"Сейчас необходима прозрачность и глаза и уши мирового сообщества на местах. Вместе с нашими партнерами мы будем прилагать все усилия, чтобы как можно скорее направить наблюдателей в Нагорный Карабах", - заявила глава германского МИДа, одновременно призвав Баку согласиться на присутствие наблюдателей в Карабахе.

"Если Азербайджан допустит наблюдателей, это станет свидетельством доверия и того, что он серьезно относится к своим обещаниям обеспечить безопасность и благополучие людей в этом регионе", - добавила она.

Расширение гуманитарной помощи Карабаху

Анналена Бербок также пообещала значительно увеличить объемы гуманитарной помощи жителям Нагорного Карабаха. Дополнительные средства для Международного комитета Красного Креста будут увеличены с 2 млн до 2 млн евро.

"Даже после первых поставок по Лачинскому коридору жителям Карабаха после многомесячной блокады по-прежнему не хватает всего, что нужно для достойной жизни - продовольствия, медикаментов и санитарных продуктов", - отметила глава МИД ФРГ. Гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе вызывает серьезную обеспокоенность в мировом сообществе. В регионе, населенном преимущественно этническими армянами, но формально входящем в состав Азербайджана, проживают почти 120 тысяч человек.

Армения и Азербайджан десятилетиями боролись за контроль над Нагорным Карабахом. Ереван обвиняет Баку в намерении провести "этническую чистку" в регионе после победы над силами сепаратистов на прошлой неделе. 

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