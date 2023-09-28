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Непризнанная НКР прекратит существование с 1 января

Сергей Ромашенко
28 сентября 2023 г.

Указ о прекращении существования НКР подписал глава сепаратистского региона Самвел Шахраманян. Документ вступает в силу с 1 января 2024 года.

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Массовый исход этнических армян из Нагорного Карабаха
Массовый исход этнических армян из Нагорного КарабахаФото: Vasily Krestyaninov/AP Photo/picture alliance

Самопровозглашенная "Нагорно-Карабахская республика" (Арцах) прекращает свое существование с 1 января 2024 года. Указ об этом подписал в четверг, 28 сентября, ее "президент" Самвел Шахраманян. "Распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года, и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование", - говорится в документе.

История НКР

"Нагорно-Карабахская республика" была провозглашена 2 сентября 1991 года в границах Нагорно-Карабахской автономной области и части прилегающих к ней территорий Азербайджанской ССР. Она не была признана ни одной из стран-членов ООН. Азербайджан настаивал на том, что Нагорный Карабах является его неотъемлемой частью, а Армения в свою очередь поддерживала НКР. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха не прекращался с 1991 года, неоднократно переходя в вооруженные столкновения и полномасштабные боевые действия (1992-1994 и 2020 годы).

19 сентября Азербайджан объявил о проведении в Нагорном Карабахе "антитеррористических мероприятий локального характера" с целью восстановления конституционного строя. Уже на следующий день была достигнута договоренность о прекращении огня - одним из его условий было разоружение армии Нагорного Карабаха и вывод армянских военных из непризнанной республики.

Представители армян Карабаха и властей Азербайджана провели ряд встреч, чтобы "обсудить вопросы реинтеграции, обеспечения прав и безопасности армян Нагорного Карабаха", но так и не достигли соглашения. Армения обвиняет Азербайджан в намерении провести этнические чистки в Карабахе. Нагорный Карабах покинули уже более 65 тысяч армян.

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