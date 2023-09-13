Власти Нагорного Карабаха сложили оружие. Как это было
Военные действия в Карабахе, начавшись 19 сентября 2023 года, продлились сутки. Власти непризнанной НКР сообщили, что с Азербайжданом достигнуто соглашение о мире. Армения в эту войну не вмешалась. Галерея DW.
Война закончилась за сутки
Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) заявили о полном прекращении огня 20 сентября 2023 года. В рамках соглашения с Баку, достигнутого при посредничестве российских миротворцев, армянские военнослужащие будут выведены с территории Карабаха, а силы обороны Нагорного Карабаха будут расформированы; тяжелая военная техника покинет регион. В Баку подтвердили это.
"Антитеррористическая операция" Азербайджана
Военные действия начались в Нагорном Карабахе 19 сентября 2023 года. Азербайджанская армия объявила о "локальных антитеррористических мероприятиях" в Карабахе с целью "восстановления конституционного строя". Сообщалось об ударах по объектам армянской и карабахской армий. При этом Ереван присутствие своих военных в Карабахе отрицал.
"Армения не участвует в военых действиях"
Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал действия Азербайджана "этнической чисткой". Но главной целью Баку Пашинян считает вовлечение Армении "в масштабные военные действия". "Хочу отметить, что Армения не участвует в военных действиях, у нее нет армии в Нагорном Карабахе", - заверил он, опровергнув утверждения Баку об армянских вооруженных силах в Нагорном Карабахе.
Протесты в Армении
В Ереване после начала военных действий Азербайджаном в Нагорном Карабахе 19 сентября прошли массовые протесты. Пострадали, как минимум, 34 человека, в том числе 16 полицейских. Акции, начавшиеся у здания правительства Армении, вылились в стычки демонстрантов с полицией. Собравшиеся забрасывали полицейских бутылками и кричали, что премьер страны Никол Пашинян - "предатель".
Жертвы новой войны
В результате обстрелов Азербайджаном Нагорного Карабаха, длившихся в течение суток, погибли 32 человека, в том числе 7 мирных жителей, ранены более 200 человек, заявила омбудсмен Армении Анаит Манасян.
Миротворцы помогают эвакуировать людей
Находящиеся в Нагорном Карабахе российские миротворцы не принимали участие в военных действиях, но помогали эвакуировать оттуда мирных жителей. Из 16 населенных пунктов было эвакуировано более 7 тыс. человек. Кроме того, в Минобороны РФ заявили, что при посредничестве командования миротворцев РФ представителям Азербайджана и Нагорного Карабаха удалось договориться о полном прекращении огня.
Что будет с мирными жителями Карабаха?
В Баку заявили, что 21 сентября в городе Евлах пройдет встреча представителей армянского населения Нагорного Карабаха и властей Азербайджана. На ней будут обсуждаться вопросы "о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, а также вопросы обеспечения жизнедеятельности населения Нагорного Карабаха в рамках Конституции Азербайджана".
Встреча в Евлахе
21 сентября в Евлахе при посредничестве командования российского миротворческого контингента прошла встреча азербайджанской делегации с представителями армян Нагорного Карабаха, сообщили СМИ Азербайджана. Баку представлял депутат парламента Рамин Мамедов. Степанакерт - депутаты "парламента" непризнанной НКР Давид Мелкумян и Арег Авагян.