Находящиеся в Нагорном Карабахе российские миротворцы не принимали участие в военных действиях, но помогали эвакуировать оттуда мирных жителей. Из 16 населенных пунктов было эвакуировано более 7 тыс. человек. Кроме того, в Минобороны РФ заявили, что при посредничестве командования миротворцев РФ представителям Азербайджана и Нагорного Карабаха удалось договориться о полном прекращении огня.