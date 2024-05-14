Атака на фургон с заключенным во Франции: два конвоира убиты

По данным французских властей, на остановке в пути следования нескольких вооруженных человек напали на тюремный грузовик. Заключенному вместе с неизвестными удалось скрыться.

Два сотрудника тюрьмы были убиты в результате вооруженного нападения на тюремный грузовик на севере Франции во вторник, 14 мая, во время транспортировки заключенного из Руана в департаменте Эр . По данным французских властей, двойное убийство произошло около 11 утра по местному времени в окрестностях пункта оплаты проезда на дороге в Нормандию.

На фургон напали несколько человек с огнестрельным оружием, и заключенному вместе с неизвестными удалось скрыться. Власти уточняют, что нападавшие находились в автомобилях Audi и BMW. Один из автомобилей был найден сожженным вскоре после атаки, место его обнаружения не уточняли.

Собеседник газеты Le Figaro в полиции сначала сообщил о трех погибших офицерах, позже власти уточнили, что жертв было двое. Еще три человека "серьезно ранены", заявил министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти. "Все мои мысли - с жертвами, их семьями и коллегами", - написал он в соцсети X. Один из пострадавших, по словам следователей, находится в смертельной опасности. Сообщается также, что один из нападавших ранен.

На дерзкую атаку отреагировал президент Франции

"Сегодняшнее нападение, в результате которого погибли тюремные служащие, стало шоком для всех нас. Страна поддерживает семьи, раненых и их коллег", - написал президент Франции Эмманюэль Макрон в соцсети Х. Для поимки виновных "будет сделано все возможное", добавил французский лидер.

По информации телеканала BFM TV, сбежавшему заключенному 30 лет. Несколькими днями ранее его приговорили к 18 месяцам лишения свободы за серию краж из супермаркетов и магазинов в пригороде Эврё . Мужчине также предъявлено обвинение в покушении на убийство в городе Сент-Этьен-дю-Рувре и обвинение в умышленном убийстве в Марселе, совершенном в июне 2022 года.

Глава Минюста созвал оперативную группу сразу после нападения. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен распорядился мобилизовать несколько сотен полицейских. В розыске сбежавших участвуют порядка 200 полицейских, уточняет агентство AFP.