Во Франции напали на полицию из-за смерти юноши на скутере

Десятки молодых людей напали на полицейский участок с фейерверками и бутылками с зажигательной смесью после недавней гибели тинейджера во время полицейской операции под Парижем.

После гибели тинэйджера в ходе полицейской операции в пригороде Ла Курнев под Парижем десятки молодых людей напали на полицейский участок с фейерверками и бутылками с зажигательной смесью поздно вечером в воскресенье, 17 марта. Как сообщает газета Le Parisien со ссылкой на местную полицию, во время нападения на участок были также подожжены мусорные баки. Для разгона нападавших была вызвана помощь из соседних районов. Шесть человек были арестованы. До того в социальных сетях появились призывы отомстить за смерть молодого человека.

18-летний юноша 13 марта на скутере был протаранен "лоб в лоб" полицейской машиной в соседнем городе Обервилье, в результате чего получил смертельные травмы. Пассажир скутера также был травмирован, но выжил. Как пояснили в полиции, инцидент произошел вследствие нарушения юношами правил дорожного движения: "они проигнорировали красный свет и знаки остановки полицейской машины, ехавшей позади".

Согласно показаниям офицеров французской полиции, вторую патрульную машину, вызванную на подкрепление и ехавшую навстречу скутеру, обогнало такси. Полицейские "были вынуждены" свернуть на встречную полосу и на всей скорости столкнулись со скутером. Родственники погибшего подростка обвиняют полицию в преднамеренном убийстве. В свою очередь префект парижской полиции пока не видит причин сомневаться в показаниях своих коллег.

Это не первая смерть среди тинейджеров в Париже при похожих обстоятельствах

Журналисты отмечают, что этот случай напоминает гибель 17-летнего подростка на полицейском посту под Парижем в начале лета 2023 года. За этим последовали протесты против полицейского насилия и серьезные беспорядки, которые сотрясали Францию несколько ночей подряд и нанесли многомиллионный ущерб.

Кроме массовых протестов и жестоких столкновений с полицией, были зафиксированы неоднократные случаи мародерства и поджогов. После того случая французские власти пригрозили ужесточить наказания против несовершеннолетних правонарушителей и их родителей.

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