Протестующие напали на дом мэра пригорода Парижа

Участники протестов въехали во двор дома мэра коммуны под Парижем на машине, а затем подожгли ее. Пострадали жена и ребенок политика.

В ходе продолжающихся во Франции беспорядков группа протестующих под Парижем в ночь на воскресенье, 2 июля, протаранила забор дома мэра пригородной коммуны Л’Ай-ле-Роз Венсана Жанбрюна, сообщает телеканал France24 . Неизвестные въехали на придомовой участок, после чего подожгли машину, на которой протаранили ограждение, а также автомобиль семьи мэра и мусорные баки.

Сам Жанбрюн, по данным СМИ, в это время находился на рабочем месте, но дома были его жена и двое детей. Они попытались бежать с места происшествия через сад, но нападавшие стали бросать в них петарды, сообщает радиостанция Franceinfo. Женщина и один из детей получили ранения.

В связи с этим французская прокуратура возбудила уголовное дело о покушении на убийство, сообщают СМИ. Кроме того, утром после инцидента корреспондент France24, находившийся на месте происшествия, сообщил, что дом Жанбрюна "полностью разграблен".

Беспорядки во Франции не утихают пятую ночь подряд

Вечером 2 июля во Франции ожидается заявление президента страны Эмманюэля Макрона в связи с продолжающимися с 27 июня массовыми беспорядками в ряде городов страны. Поводом для протестов стала гибель 17-летнего подростка, которого застрелил полицейский.

Согласно официальной версии, юноша, будучи за рулем автомобиля, отказался остановиться по требованию полицейского, из-за чего по нему был открыт огонь. Правоохранители начали расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Выстреливший в подростка полицейский был взят под стражу. Ему предъявлено обвинение в умышленном убийстве.

Число задержанных в связи с беспорядками каждые сутки исчислялось сотнями - только в ночь на воскресенье было задержано как минимум 719 человек. При этом последнюю ночь беспорядков СМИ называют относительно "тихой", инцидентов также не было зафиксировано на церемонии прощания с убитым, прошедшей в мечети в Нантере.

На фоне беспорядков во Франции отменены все культурные мероприятия и остановлена работа общественного транспорта, а к борьбе с погромами привлечены 45 000 полицейских. Однако в Париже не планируется вводить ЧП, указал префект столицы.

Макрон призывал протестующих помнить о своей ответственности

30 июня президент Макрон, выступая на заседании созванной в связи с беспорядками межминистерской кризисной группы, осудил зачинщиков погромов и "тех, кто использует эту ситуацию и этот момент, чтобы пытаться разжечь беспорядки и атаковать наши (французские. - Ред.) институты". "На них лежит огромная ответственность. И я самым решительным образом осуждаю - мы все осуждаем - абсолютно нелегитимные акты чистого и неоправданного насилия", - приводит слова Макрона Rfi.

Ранее в июне Париж обвинял в распространении дезинформации Москву. Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что государственные или связанные с властями РФ структуры, в частности российские посольства и культурные центры, связаны с сетью фейковых интернет-сайтов, маскирующихся под французские правительственные ресурсы с целью распространения дезинформации, а также фейковыми профилями в соцсетях.

Смотрите также: