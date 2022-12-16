  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
16 фото
ПолитикаГлобальные темы
Наталья Позднякова | Нэли Йенш
17 ч. назад
https://p.dw.com/p/4LZke
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Обломок БПЛА с надписями "Герань-2" и "За Рязань!!!"

ISW: РФ все чаще использует дроны вместо высокоточных ракет

Конфликты47 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура DW: карикатурно нарисованные президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин разговаривают по телефону. Путин поздравляет Си: "С наступающим!" В ответ китайский лидер говорит: "Нет, пожалуй, мы не будем наступать".

Что Путин и Си друг другу в новом году желают

Что Путин и Си друг другу в новом году желают

Политика17 ч. назад
Александра Герасименя завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде в Рио

Александра Герасименя: "Большие сроки дают от бессилия"

Александра Герасименя: "Большие сроки дают от бессилия"

Правосудие и закон17 ч. назад
Расколотая монета евро на фоне российского флага

Как в Украине (не) конфискуют подсанкционные активы россиян

Как в Украине (не) конфискуют подсанкционные активы россиян

Преступность19 ч. назад
Регазификационное судно Neptune арендовано для первого в Востчной Германии СПГ-терминала в Лубмине

Европа без "Газпрома": 4 новых СПГ-терминала за 4 месяца

Европа без "Газпрома": 4 новых СПГ-терминала за 4 месяца

Экономика и бизнес4 ч. назад
Министры иностранных дел Словакии и Чехии Растислав Качер (слева) и Ян Липавский

30 лет после распада Чехословакии. Что изменилось с тех пор

30 лет после распада Чехословакии. Что изменилось с тех пор

Политика5 ч. назад
Bilder des Jahres 2022 | Ukraine Russland Krieg

Война, пандемия, беженцы: 2022 год в фотографиях

Война, пандемия, беженцы: 2022 год в фотографиях

Политика17 ч. назад16 фото
На главную страницу