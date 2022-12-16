Война, пандемия, беженцы: 2022 год в фотографиях

Одним из главных спортивных событий 2022 года стал ЧМ по футболу, который впервые проходил на Ближнем Востоке и впервые в Катаре. Еще задолго до его начала правозащитники критиковали Катар из-за плохих условий труда при возведении объектов, в результате чего погибли много рабочих. Кроме того, была подвергнута критике ситуация с правами женщин и представителей сексуальных меньшинств в этой стране.