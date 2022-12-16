Война, пандемия, беженцы: 2022 год в фотографиях
Чем, кроме войны и пандемии, запомнится 2022 год? Фотографии самых ярких событий в нашей галерее.
Война России против Украины
2022 год был омрачен для Европы и всего мира войной России против Украины. 24 февраля произошло полномасштабное российское вторжение на украинскую территорию. Тысячи украинских мирных жителей и военных погибли в результате обстрелов и ракетных ударов российской армии, а также в ходе военных действий, защищая свою страну. Миллионы украинцев были вынуждены бежать, спасаясь от войны.
Разрушенная жизнь в Мариуполе и других городах
Это фото облетело весь мир как свидетельство жестокой войны РФ против Украины. На нем раненая беременная женщина, которую достали из-под завалов разбомбленного родильного дома в Мариуполе. Позже женщина и ее ребенок скончались. Мариуполь вошел в историю и многомесячной обороной предприятия "Азовсталь". Защищавшие его украинские военные оказались в плену, а затем вернулись домой в рамках обмена.
Буча и другие военные преступления РФ в Украине
Печальную известность получил поселок Буча под Киевом. Согласно данным украинской стороны, после ухода из Бучи российских войск было найдено около 400 тел мирных жителей. Россия не признает свою вину за их гибель. По факту гибели людей в Буче и других городах Украины, где были найдены массовые захоронения, ведется международное расследование. Речь идет о вероятных военных преступлениях РФ.
Миллионы украинских беженцев
Российское вторжение в Украину вызвало огромный поток украинских беженцев, как внутри страны, так и за ее пределами. По данным ООН, 7 млн украинцев бежали от войны и нашли временное убежище в других странах, в основном на территории ЕС. Более миллиона человек приняла Германия. Более полутора миллиона - Польша. На этом фото волонтеры на вокзале в Берлине встречают украинских беженцев.
Голод удалось предотвратить
Из-за войны России против Украины мир оказался на пороге продовольственного кризиса. Цепь поставок была нарушена. Многим странам, получавшим зерно из Украины, грозил голод. Благодаря заключенной между Украиной и РФ при посредничестве ООН и Турции зерновой сделки, это удалось предотвратить. Корабли с украинским зерном по специальному морскому коридору продолжают поставки продовольствия.
Миграция из России
После начала войны против Украины, которую в РФ называют "спецоперацией", страну массово покинули те, кто был не согласен с политикой Кремля. Вторая волна миграции последовала после объявления Путиным мобилизации. Из страны в основном массово выезжали мужчины, которые не хотели воевать в Украине. По разным данным, из РФ выехало более 300 тыс. человек. Примерно столько же отправились на фронт.
Солидарность с Украиной
С конца февраля во многих странах проходили многочисленные акции протеста против войны, развязанной президентом Путиным. Участники многотысячных акций в разных городах так проявляли свою солидарность с Украиной. На этом фото: участники акций в Берлине 24 февраля 2022 года.
Массовые протесты в Иране
С 16 сентября в Иране проходят массовые протесты. Несмотря на попытки властей жестко подавить их, в акциях активно принимают участие женщины и молодежь. Причиной протестов послужила гибель 22-летней курдской девушки Махсы Амини, которая была задержана полицией нравов 13 сентября в Тегеране за якобы неправильное ношение хиджаба и через несколько дней скончалась в больнице.
Наводнение в Пакистане
Природные катастрофы являются одним из последствий глобального изменения климата. Весной Индия и Пакистан столкнулись сначала с небывалой жарой, когда температура воздуха достигала почти 50 градусов Цельсия. А в августе в регионе произошло мощное наводнение. Почти треть территории Пакистана оказалась под водой. На этом фото: пакистанский мужчина спасает детей.
Европа в огне
С небывалой жарой и засухой столкнулась в 2022 году Европа. Непривычно высокая температура послужила причиной массовых лесных пожаров и пересыхания рек. Столбик термометра в странах на юге Европы превышал 30 градусов даже в середине ноября. Такой температуры в регионе не было с того момента, как появилась метеорологическая служба. На этом фото пожарные тушат горящий лес на юге Франции.
Протесты радикальных защитников климата
Экологические организации радикальным образом решили обратить внимание на проблему изменения климата. Они провели целую серию акций протеста - в нескольких музеях облили томатным и тыквенным супом произведения искусства, а также приклеили себя к взлетной полосе в нескольких крупных европейских аэропортах с целью помешать полетам. На этом фото акция экоактивистов в аэропорту Амстердама.
Смерть британской королевы Елизаветы II
Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября на 97-м году жизни в замке Балморал в Шотландии. Несколькими месяцами ранее Соединенное Королевство отметило 70-летие ее пребывания на троне. Елизавета II стала первым британским монархом с таким сроком правления. Новым королем Великобритании стал 73-летний Карл III, бывший принц Чарльз.
Афганистан при талибах
После того, как к власти в АФганистане в 2021 пришли талибы, гуманитарная ситуация в стране ухудшилась. Более половины населения больше не может самостоятельно себя прокормить. На этом фото женщина с ребенком просит милостыню. Особенно страдают женщины и девочки, которых существенно ограничили в правах и которым теперь запрещено посещать школы и университеты.
ЧМ-2022 по футболу в Катаре
Одним из главных спортивных событий 2022 года стал ЧМ по футболу, который впервые проходил на Ближнем Востоке и впервые в Катаре. Еще задолго до его начала правозащитники критиковали Катар из-за плохих условий труда при возведении объектов, в результате чего погибли много рабочих. Кроме того, была подвергнута критике ситуация с правами женщин и представителей сексуальных меньшинств в этой стране.
Пандемия завершена
После двух лет пандемии коронавируса почти во всех странах отменили ограничительные меры. Одним из последних это сделал Китай, проводивший жесткую политику "нулевого ковида". В конце года в Китае был отменен строгий карантин и жителям разрешили покидать свои дома и выезжать из страны, причем это произошло на фоне массовой вспышки ковида.
8 млрд человек
В середине ноября численность человечества достигла 8 млрд. Большая часть населения планеты - почти 60 процентов - живет в Азии. Но из-за пандемии коронавируса, войн и нежелания женщин рожать детей демографический рост в целом на планете замедлился.