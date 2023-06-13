Франция обвинила Россию в цифровой кампании дезинформации

Франция обвинила Россию в проведении "цифровой кампании дезинформации" с помощью фейковых интернет-сайтов. Речь идет об интернет-страницах, которые маскировались под сайты французских СМИ или органов власти, однако предназначались для распространения дезинформации, а также о фейковых профилях в социальных сетях, заявила министр Европы и иностранных дел Французской Республики Катрин Колоннá во вторник, 13 июня.

В кампании принимали государственные или связанные с властями РФ структуры, в частности российские посольства и культурные центры, указал Париж. Французская государственная структура VIGINUM, предназначенная для борьбы с фейковыми новостями, вовремя разоблачила операцию.

Как минимум четыре французские ежедневные газеты - Le Parisien, Le Figaro, Le Monde и 20 Minutes - стали жертвами этой кампании, отметило агентство AFP. По его сведениям, пострадали и некоторые другие крупные СМИ, в частности немецкие, включая Frankfurter Allgemeine Zeitung, Der Spiegel и Bild. МИД Франции также зафиксировал попытку создать поддельную копию своего веб-сайта.

Париж осудил "гибридную стратегию" Москвы

Глава французской дипломатии осудила подобные действия. Такое поведение "недостойно государства - постоянного члена Совета Безопасности ООН", подчеркнула Колонна.

Париж назвал дезинформационную кампанию "еще одной иллюстрацией гибридной стратегии, которую реализует Россия", чтобы подорвать европейские демократические институты. Никакие попытки манипуляций не удержат Францию от поддержки Украины перед лицом агрессивной войны России, отметило внешнеполитическое ведомство. Французские власти тесно сотрудничают со своими партнерами, чтобы "победить гибридные приемы ведения войны, которую ведет Россия", добавили в министерстве.

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