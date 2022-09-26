Как бойцы NAFO борются с российскими троллями

NAFO - это глобальное интернет-сообщество, противодействующее российской пропаганде и дезинформации о войне РФ с Украиной. Его члены взяли на вооружение разные остроумные мемы.

Всего один твит, обнародованный в мае этого года, положил начало интернет-движению, которое борется с пророссийскими троллями, давно присутствующими в разных уголках Сети. "В течение многих лет Россия ведет серьезную информационную войну в глобальном масштабе", - говорит Ивана Страднер, член NAFO, советник Фонда защиты демократии и автор газеты Kyiv Post. По ее словам, после начала войны в Украине Запад с помощью своих "наступательных информационных операций" мало что делал для противодействия исходящим из РФ фейковым новостям.

Этот дисбаланс в информационной войне был до некоторой степени исправлен NAFO (North Atlantic Fella Organization), играющей на стороне НАТО и создающей юмористические мемы, которые высмеивают заявления и нарративы России. Например, о том, что она не вторглась в Украину, а просто освобождает ее от "нацистов" - учитывая, что, по иронии судьбы, в Украине сейчас президент-еврей.

Сиба-ину по имени Фелла

Поскольку Россия оправдывает свое вторжение противодействием расширению НАТО, сторонники движения любят заявлять, что "расширение NAFO обсуждению не подлежит".

NAFO возникло стихийно в мае после того, как хозяин Twitter-аккаунта @Kama_Kamilia предложил специально изготовленного "парня" (англ. fella) - аватар собаки сиба-ину по имени Фелла (Fella) - для сбора пожертвований для Грузинского легиона, который поддерживает украинскую армию. Гендерно-нейтральный мультяшный персонаж-собака (англ. dog), вдохновленный давним интернет-мемом "доге" (англ. doge), вскоре стал талисманом проукраинских насмешек и пародий над так называемыми "ватниками", которые распространяют российскую пропаганду в Сети.

Особое внимание при этом уделяется так называемому "вотэбаутизму" (whataboutism от англ. what about - а как насчет того. - Ред.) профессиональных антиимпериалистов, которые оправдывают российское вторжение в Украину прошлыми войнами, которые вели страны-члены НАТО на Балканах и в Ираке.

В июне движение приобрело известность после обмена сообщениями и дебатами в Twitter нескольких его участников с постоянным представителем РФ при международных организациях в Вене Михаилом Ульяновым. Как написала в этой сети микроблогов Страднер: "#NAFOfellas используют самое мощное оружие: (не) утонченные мемы и сатиру, чтобы ранить чувства чувствительных русских троллей. И да, мы выиграем информационную войну".

Насмешка над правдой

Джордан Марис, глава представительства #NAFO в Европейском парламенте, где он также работает в качестве исследователя, признает, что предыдущие попытки бороться с российской пропагандой посредством правдивых сообщений редко были эффективными. "Ложь может обойти полмира еще до того, как правда успеет надеть штаны", - напомнил Марис в интервью DW известное высказывание, которое часто приписывают бывшему премьер-министру Великобритании Черчиллю.

Так почему же мемы NAFO, высмеивающие пророссийские аккаунты, военные усилия и стратегию посредством шитпостинга (публикаций в агрессивном, ироничном и намеренном трольно низкокачественном стиле с целью сорвать дискуссии или вызвать максимальную реакцию с минимальными усилиями. - Ред.), столь действенны?

"Мы не пытаемся доказать лживость их пропаганды, потому что очень легко сочинить ложь и очень трудно ее опровергнуть, - поясняет Марис. - Вместо этого мы открыто издеваемся над ними". Страднер добавляет, что противодействие официальным российским нарративам посредством нелепых мультяшных собак оказалось эффективным отчасти потому, что "юмор чрезвычайно важен для российского общества".

По ее словам, вместо того, чтобы разоблачать заявления России, NAFO запускает направленные против российских дипломатов мемы, которые "настолько абсурдны, что они не могут на самом деле опровергнуть это и отреагировать". Именно здесь, полагает Страднер, NAFO проделывает великолепную работу.

Едины в борьбе за самоопределение Украины

По оценке Джордана Мариса, большое влияние NAFO также связано с его эволюцией как разнопланового глобального движения с единой целью, а именно - с самоопределением Украины. По его выражению, NAFO - это не платные тролли на службе у властей, а массовое и спонтанное сообщество. "Разнообразие также является доказательством органичности нашего движения", - продолжает Марис.

Политики, послы, бывшие премьер-министры, академики, анархисты, пенсионеры-инвалиды, бывшие армейские офицеры, фермеры и инженеры, старые и молодые, левые и правые, всех цветов кожи, происхождения, пола и сексуальной ориентации, по словам Мариса, формирует его межкультурное членство.

Члены NAFO декларируют солидарность и общие убеждения. Одна из их публикаций Фото: NAFO

Среди участников сообщества, как выяснил Economist, широко представлены действующие и отставные военнослужащие украинских вооруженных сил и НАТО, а также выходцы из Восточной Европы и восточноевропейской диаспоры. По данным немецкой газеты Berliner Kurier, по состоянию на сентябрь 2022 года NAFO насчитывает десятки тысяч участников.

В отличие от российских ботов, которые действуют как отдельные личности со своими независимыми мнениями, члены NAFO декларирует солидарность и общие убеждения. "Все мы чувствовали себя бессильными, когда началась война, все мы хотели чем-то помочь. Это то, что нас объединяет", - делится Марис.

Кроме того, по его выражению, участникам сообщества помогло понимание того факта, что "кто-то противостоит русским хулиганам и пропагандистам в интернете" в дополнение к "очень талантливой группе людей", создающей как мемы, так и подробные видеоролики, привлекающие внимание к войне в Украине.

Могут ли онлайн-армии троллей помочь выиграть войну?

Министерство обороны Украины также особо отметило своих онлайн-воинов, сражающихся с российскими троллями. "Обычно мы выражаем благодарность нашим международным партнерам за помощь в обеспечении безопасности, - написали в аккаунте в Twitter Минобороны. - Но сегодня мы хотим воздать должное уникальной организации - North Atlantic Fellas Organization #NAFO. Спасибо за вашу ожесточенную борьбу с кремлевской пропагандой и троллями. Мы приветствуем вас, ребята!".

Потом министр обороны Украины Алексей Резников с гордостью взял себе в аккаунт аватар с сиба-ину, подчеркнув этим важность информационной войны.

"Одна из причин, по которой NAFO так важна для многих из нас, заключается в том, что она уравнивает правила игры и дает нам средства для реального сопротивления", - уточняет Марис. Поскольку только 3% россиян используют Twitter, основную платформу NAFO, Ивана Страднер отмечает, что окончательный успех инициативы будет зависеть от повышения ее авторитета в других соцсетях, таких как Facebook или Telegram.

Несмотря на заметный рост NAFO, Джордан Марис подчеркивает, что в центре внимания должен оставаться украинский народ, который, по его словам, защищает всю Европу от потенциальной российской агрессии. "Страны всего мира должны предоставить Украине все необходимое для победы, в том числе современные танки и самолеты. Что касается пропагандистской войны, оставьте ее нам!", - заключил Марис.

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