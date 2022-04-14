 РКН увидел ведущую роль YouTube в ″информационной войне″ в отношении РФ | Новости из Германии о России | DW | 14.04.2022

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Россия

РКН увидел ведущую роль YouTube в "информационной войне" в отношении РФ

Роскомнадзор составил в отношении Google LLC два административных протокола за неудаление видеохостингом YouTube ряда материалов. Протоколы будут переданы в суд для определения размера штрафов.

Эмблема YouTube на экране смартфона

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор, РКН) составила в отношении Google LLC два новых административных протокола за неудаление видеохостингом YouTube "материалов, признанных Генеральной прокуратурой России и судебными решениями запрещенными". Об этом сообщили в четверг, 14 апреля, в пресс-службе Роскомнадзора.

"В последнее время видеохостинг YouTube, принадлежащий американской интернет-компании Google, занимает ведущую роль в информационной войне, развязанной странами Запада против России", - считают в российском надзорном ведомстве.

В протоколах речь идет о материалах, по версии российских властей, "дискредитирующих Вооруженные силы" РФ, а также о роликах "экстремистского", как считают в ведомстве, характера.

Размер штрафов установит суд

Протоколы будут переданы в суд для рассмотрения и определения суммы выплат. За неудаление "недостоверных материалов" после получения требования РКН владельцу сайта грозит штраф до 4 млн рублей, а за видео с "призывами к осуществлению экстремистской деятельности" - до 8 млн рублей.

YouTube заблокировал телеканал Госдумы

Ранее YouTube заблокировал канал парламентского телевидения российской Госдумы - "Дума ТВ". В американской компании объяснили блокировку правилами видеохостинга, связанными с "применением санкций" в отношении РФ.

Представитель МИД России Мария Захарова в ответ написала в своем Telegram-канале: "Судя по всему, YouTube приговор себе подписал". Она призвала пользователей сохранять контент и переносить его "побыстрее" на российские платформы.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался в интервью белорусскому государственному телеканалу "Беларусь 24", что пользуется VPN-сервисами. "Да, конечно. Ну а почему нет? Это не запрещено", - заявил он.

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    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


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